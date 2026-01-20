Svet

MEGA SPORAZUM Italija, Katar i Libija rade zajedno: Tri zemlje na izgradnji mediteranskog čvorišta u Misrati

MEGA sporazum vredan 2,7 milijardi dolara između Slobodne zone Misrata, MSC-a i katarskog fonda Al Maha označava prekretnicu za italijansko prisustvo u Mediteranu. Rim ponov pokreće svoje strateško prisustvo, uključujući infrastrukturu, energetiku i migracije.

Foto: Novosti

Postoji tanka nit koja povezuje Misratu sa Rimom, to je nit sačinjena od brodova, infrastukture, diplomatije i, pre svega, strateških ambicija. Novi sporazum potpisan u libijskom gradu između Slobodne zone Misrata (MFZ), kompanije Terminal Investment  Limited (TIL) grupe Mediterranean Shipping Company (MSC) i katarskog infrastrukturnog fonda Al Maha Kapital Partners, označava značajnu prektretnicu na geopilitičkoj mapi Mediterana.

Investija od 2,7 milijardi dolara za proširenje i modernizaciju kontejnerskog terminala u Misrati, sa ciljem da se dostigne kapacitet koji će omogućiti i preko 70.000 direktnih i indirektnih radnih mesta. Ali, iza tog krije se vizija: transformisati Libiju u logistički most izmeđiu Evrope i Afrike, sa Italijom kao preferencijalnim partnerom.

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, prisustvovao je ceremoniji „Italija posmatra Libiju ne samo kroz prizmu bezbednosti i migracija, već kao ekonomskog i indrustrujskog partnera“, i misija ministra u Misrati zvuči kao deo šireg Mateijevog plana za Afriku, strategija koja prepliće ekonomiju, energetsku bezbednost i diplomatiju, kako bi se Italiji vratila vodeća uloga u regionu.

Sporazum takođe odražava evoluirajuću diplomatsku geometriju; Italija, Libija, Katar i Turska sada deluju, iako često na različitim, ali konvergentnim nivoima, kako bi se stabilizovale i investirale u ovu severnoafričku zemlju.

    Libijski premijer Abdulhamid Dabaiba, koji je priustvovao potpisivanju sa svojim katarskim kolegom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, iskoristio je priliku da potvrdi svoje veze sa Rimom i pozove na „jasnu i direktnu podršku“ na frontu migracija. „Libija ne može biti kamp za migrante ili stabilan prijemni centar. Potrebna nam je saradnja u vezi sa repatrijacijom i graničnom bezbednošću“, izjavio je.

    A ove reči se poklapaju sa Tajanijevom vizijom rešavanja migracione krize u njenom korenu podržavanjem lokalng razvoja i stvaranja radnih mesta u tranzitnim zemljama.

