BROJ stradalih u teškoj železničkoj nesreći u južnoj Španiji porastao je na najmanje 39 osoba, dok je više od 150 putnika povređeno, saopštila je španska Civilna garda.
Među nastradalima je i mašinovođa jednog od vozova, objavio je list El Pais.
Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u mestu Adamus, u autonomnoj pokrajini Andaluziji, kada je voz koji je saobraćao na relaciji Malaga–Madrid iskočio iz šina i završio na susednom koloseku, na kojem se u tom trenutku nalazio voz iz Madrida ka Uelvi. Zbog tog kontakta i drugi voz je iskočio iz šina.
Vojna pomoć u spasavanju
Regionalna vlada Andaluzije zatražila je angažovanje Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim akcijama. Iz Delegacije vlade potvrđeno je da je vojni kontingent već upućen ka mestu tragedije.
Gradonačelnik Adamusa Rafael Moreno bio je među prvima koji su stigli na lice mesta zajedno sa lokalnom policijom. On je za El Pais izjavio da, prema njegovom viđenju, nije došlo do direktnog čeonog sudara, već do bočnog udara, jer na vagonima nije uočio potpuna smrskavanja.
Saobraćaj obustavljen, uzrok se istražuje
Brzi železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije odmah je obustavljen nakon nesreće, a svi vozovi koji su se nalazili u tranzitu vraćeni su ili preusmereni na polazne stanice.
Uzrok iskliznuća iz šina za sada nije poznat. Nadležne službe sprovode istragu kako bi se utvrdilo šta je dovelo do nesreće u kojoj je stradalo više desetina ljudi i koja je potresla celu Španiju.
