OŠTEĆENA JEDNA OD NAJVEĆIH PRAVOSLAVNIH SVETINJA: U raketnom napadu na Ukrajinu pogođena zgrada kompleksa
USLED ruskog napada raketama i dronovima na Kijev noću 24. januara, oštećeni su objekti Nacionalnog spomenika Kijevsko-Pečerska lavra - Zgrade broj 66 (ulazni deo kompleksa Dalnjih pećina) i br. 67 (Annozačaćijevska crkva).
Ovo je u izjavi za ukrajinski "Detektor medija" (DM) rekao komunikacioni tim Nacionalnog spomenika.
Istu vest javio je i Kijev post.
Na pitanje DM koliko su oštećenja ozbiljna, odgovorili su da nisu kritična. Razmatra se sastanak generalnog direktora rezervata Maksima Ostapenka sa novinarima u toku dana, gde bi se detaljnije predstavila šteta i pokazali pogođene objekte.
U septembru 2023. godine Kijevo-Pečerska lavra, kao i Sabor Svete Sofije u Kijevu i istorijski centar Lavova, uključeni su na Listu svetske baštine UNESCO-a zaštićene od uništenja.
Njihovo uključivanje na ovu listu podseća države članice Konvencije na obavezu praćenja i doprinos zaštiti ovih objekata, kao i otvara mogućnost za dodatnu finansijsku i tehničku pomoć za sprovođenje novih hitnih mera.
(Kurir)
