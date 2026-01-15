JAPAN POGODIO NIZ RAZORNIH ZEMLJOTRESA: Poznato da li ima povređenih
JAPAN je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Epicentar najjačeg potresa bio je na ostrvu Honšu, na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 18 kilometara od grada Matsumota.
Honšu su pogodili i zemljotresi od 4,7 i 4,3 stepena.
Zabeležen je i potres od 4,5 stepeni severno od ostrva Hokaido, na otvorenom moru i za njega nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.
(Tanjug)
