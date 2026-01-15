Svet

JAPAN POGODIO NIZ RAZORNIH ZEMLJOTRESA: Poznato da li ima povređenih

В.Н.

15. 01. 2026. u 08:28

JAPAN je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Epicentar najjačeg potresa bio je na ostrvu Honšu, na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 18 kilometara od grada Matsumota.

Honšu su pogodili i zemljotresi od 4,7 i 4,3 stepena.

Zabeležen je i potres od 4,5 stepeni severno od ostrva Hokaido, na otvorenom moru i za njega nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.
 

(Tanjug)

