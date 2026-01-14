Svet

UDARNA VEST IZ UKRAJINE: Izabran novi ministar odbrane, šta će na ovo reći Putin? (FOTO)

В.Н.

14. 01. 2026. u 14:12

PARLAMENT Ukrajine imenovao je Mihaila Fedorova za novog ministra odbrane te zemlje.

Foto: Profimedia

Fedorov, koji je bio prvi zamenik premijera i ministar za digitalnu transformaciju, rekao je da će promovisati reforme za modernizaciju i jačanje ukrajinske vojske, prenosi Rojters.

Fedorov je smenio Denisa Šmihala, koji je podneo ostavkuna mesto ministra 9. januara, nakon šest meseci obavljanja te funkcije.

Foto: Profimedia

 

Fedorov se smatra jednim od najbližih saradnika Volodimira Zelenskog i za njegovog "čoveka od poverenja".

(Reuters)

