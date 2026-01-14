UDARNA VEST IZ UKRAJINE: Izabran novi ministar odbrane, šta će na ovo reći Putin? (FOTO)

PARLAMENT Ukrajine imenovao je Mihaila Fedorova za novog ministra odbrane te zemlje.

Foto: Profimedia

Fedorov, koji je bio prvi zamenik premijera i ministar za digitalnu transformaciju, rekao je da će promovisati reforme za modernizaciju i jačanje ukrajinske vojske, prenosi Rojters.

Fedorov je smenio Denisa Šmihala, koji je podneo ostavkuna mesto ministra 9. januara, nakon šest meseci obavljanja te funkcije.

Fedorov se smatra jednim od najbližih saradnika Volodimira Zelenskog i za njegovog "čoveka od poverenja".

(Reuters)

BONUS VIDEO: