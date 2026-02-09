DETE BEZ SVESTI IZVUKLI IZ FONTANE: Grčka policija odmah uhapsila oca (VIDEO)
Petogodišnja devojčica izvučena je bez svesti iz fontane u Grčkoj i, zahvaljujući brzoj intervenciji lekara, preživela je, iako se i dalje nalazi u kritičnom stanju.
Nesreća se dogodila u nedelju uveče na prometnom Trgu Kipra u atinskom naselju Kalitea. Prolaznici su primetili dete u fontani i odmah reagovali, izvukavši je iz vode. Devojčica je u tom trenutku bila bez svesti.
Na lice mesta brzo je stigla hitna pomoć, koja joj je pružila prvu pomoć i započela reanimaciju. Nakon toga je hitno prevezena u Dečiju bolnicu, gde su lekari nastavili borbu za njen život.
Lekarski tim uspeo je da je oživi, ali je devojčica intubirana i smeštena na intenzivnu negu. Njeno zdravstveno stanje i dalje je veoma ozbiljno, a lekari ulažu maksimalne napore da je stabilizuju.
Otac devojčice je priveden i nalazi se na saslušanju, dok nadležni organi utvrđuju okolnosti pod kojima je dete završilo u fontani. Istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon što sve činjenice budu razjašnjene.
(Alo)
