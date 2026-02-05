IZ MINISTARSKE FOTELJE U - DIREKTORSKU: Bivši članovi Vlade Srpske imaju zagarantovana mesta u javnim preduzećima

I NAKON promene dve Vlade RS u samo nekoliko meseci, sad već bivši ministri i premijer nisu zaboravljeni od strane vlasti i nagrađeni su direktorskim i savetničkim funkcijama.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ DARKO ŠAVIJA

To je nastavak prakse koja traje godinama u Srpskoj da se ministri uhlebe u direktorske ili savetničke fotelje raznih javnih preduzeća ili u drugim institucijama.

Tako je bivši premijer RS, Radovan Višković, odmah nakon smene prošle godine imenovan za direktora "Auto-puteva RS". Takođe, bivši ministar trgovine i turizma Denis Šulić, mesec dana nakon smene, imenovan je u JP "Olimpijski centar Jahorina" za savetnika direktora OC Jahorina. Njegov kolega Miloš Bukejlović, bivši ministar pravde RS, nakon smene prijavio se na konkurs za rad u Republičkom javnom tužilaštvu RS, gde je postao stručni saradnik.

Pre nekoliko godina, bivša ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić, odmah po odlasku iz Vlade zasela je u direktorsku fotelju "Aerodroma RS", a nekadašnja ministarka građevinarstva Srebrenika Golić po odlasku iz Vlade imenovana je na funkciju predsedavajuće Veća naroda RS.

Tanja Topić, politički analitičar kaže za "Novosti" da godinama unazad u Srpskoj možemo pratiti matricu preko koje je partijski ključ rešenje za zapošljavanje u javnim institucijama.

- Od izabranika se ne očekuju rezultati, kompetentnost i znanje već partijska lojalnost i podobnost. Da budem preciznija, partijski šefovi stranaka na vlasti stavljaju na pozicije zaslužne osobe, tako da smo, zapravo, videli da i profesori stranog jezika bez zadrške preuzimaju resor poljoprivrede, da neki dostavljaju diplome iz inostranstva iako na stranom jeziku ne umeju reći ni dobar dan. Dakle, sve može i sve prolazi i, nažalost, sem pojedinih novinara nikome ne smeta. Najmanje onima koji su danas ministri, sutra savetnici, prekosutra direktori i to u oblastima o kojima uglavnom pojma nemaju - kaže Topićeva i dodaje da je to ilustracija opšte devastacije društva.

I Nešiću mesto zamenika BIVŠEG ministra bezbednosti u Savetu ministra BiH Nenad Nešić je nekoliko meseci nakon puštanja iz pritvora u kojem je bio zbog istrage o korupciji, imenovala Vlada RS za zamenika direktora Republičke uprave civilne zaštite Srpske.

Velizar Antić, politički analitičar, smatra da se ministri u većini slučajeva biraju zato što su lojalni stranački vojnici, a ne zato što imaju znanje i kompetencije.

- Dakle, na ministarsku poziciju dolaze ljudi koji su se već dokazali u partiji i koji zauzimaju visoke stranačke funkcije. Oni na poziciji ministra, pre svega, rade na zaštiti interesa partije, a tek nakon toga i za interes zajednice. Iz tog razloga, kada i ne budu na funkciji ministra oni su i dalje visoko pozicionirani u stranci i kao takvi očekuju određenu poziciju ili uhljebljenje. Zato i bivaju postavljeni na razna direktorska ili savetnička mesta.

Prema njegovim rečima, prva i najvažnija kvalifikacija jeste stranačka knjižica dok je sve ostalo manje važno, i to je sama suština partokratskog sistema.