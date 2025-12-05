UKRAJINA NA IVICI KOLAPSA: Zbog rata izgubili 6 miliona ljudi CIA tvrdi - biće još gore
PREMA podacima Ukrajinskog instituta za demografiju, stanovništvo zemlje je pre ruske invazije bilo 42 miliona, ali je sada palo na manje od 36 miliona, uključujući nekoliko miliona na okupiranim teritorijama. Demografi procenjuju da će do 2051. godine ova brojka pasti na 25 miliona.
Statistiku instituta citira Rojters. Rojters je izvestio da je tokom skoro četiri godine borbi stotine hiljada ljudi ubijeno i ranjeno, milioni su pobegli iz zemlje, a stopa nataliteta opada. Agencija je situaciju nazvala demografskim kolapsom.
Prema procenama CIA World Factbook 2024, Ukrajina ima i najveće stope smrtnosti i najniže stope nataliteta na svetu: oko tri smrtna slučaja na svako rođenje. U svakom regionu Ukrajine, smrtni slučajevi premašuju broj nataliteta, što se vidi na mapi.
Prosečan životni vek muškaraca u zemlji je opao sa 65,2 godine pre rata na 57,3 godine u 2024. godini. Za žene, ova brojka je pala sa 74,4 na 70,9 godina.
Prema rečima stručnjaka i političara, Ukrajini će biti potrebni milioni ljudi da bi obnovila svoju razorenu ekonomiju i odbranila se ako Rusija ponovo napadne.
-Strategija se fokusira na obuzdavanje dalje emigracije i privlačenje Ukrajinaca iz inostranstva, posebno poboljšanjem stanovanja, infrastrukture i obrazovanja, kao i na privlačenje imigranata iz drugih zemalja ako radna mesta ostanu nepopunjena. Vlasti procenjuju da bi ove mere mogle dovesti do rasta stanovništva na 34 miliona do 2040. godine, ali takođe upozoravaju da bi do tada moglo da se smanji na 29 miliona ako se trenutni trendovi nastave, navodi se u članku.
Podsećanja radi, prošle godine UN su izvestile da je stanovništvo Ukrajine smanjeno za skoro deset miliona ljudi od početka ruske invazije.
Stručnjaci UN predviđaju da će se stanovništvo zemlje smanjiti na 15,3 miliona do 2100. godine.
