BUKTI BLOKADERSKI RAT: Nestorović kritikovao plenumaše i Bakića, pa prozvao N1, Novu i Đilasa (VIDEO)

RASULO unutar blokaderskih grupa i opozicionih redova dodatno je produbljeno posle najnovijeg istupa dr Branimira Nestorovića, lidera pokreta Mi, snaga naroda.

On je u razgovoru za Jutjub kanal Balkan info oštro napao organizatore studentskog pokreta, kao i medije N1 i Nova S, koje je povezao sa Draganom Đilasom.

Nestorović je tvrdio da su mladi okupljeni oko pokreta potpuno izmanipulisani i da situacija, kako je rekao, poprima zabrinjavajuće oblike. Posebno je kritikovao njihovu najavljenu izbornu listu i sociologa Jova Bakića, kojeg pojedini aktivisti vide kao važnu figuru na izborima.

Prema njegovim rečima, sama ideja studentske liste je promašaj. Nestorović je naglasio da bi, ukoliko to zaista bude njihov izborni tim, bilo bolje da se uopšte ne upuštaju u političku trku. Dodao je da je reč o, kako je naveo, maksimalnoj manipulaciji, pričama bez osnova i izmišljenim aferama.

U nastavku je žestoko kritikovao predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i medije koje povezuje sa njim.

Naveo je da su, po njegovom mišljenju, ti mediji u finansijskim problemima i da pokušavaju da pronađu kupca.

Osvrnuo se i na tužbu koju je Đilas podneo protiv njega zbog izjave o zaposlenju njegove ćerke u okviru EXPO projekta, ponovivši da stoji iza svojih reči i da se, kako kaže, istina ne može sakriti tužbama.