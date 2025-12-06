MOL HOĆE DA KUPI I NIS I LUKOIL: Mađari ozbiljno zagrejani za ruske gigante, mada ima i drugih ponuđača

MOL Grupa iskazala je američkim zvaničnicima interes za kupovinu međunarodne imovine sankcionisanog ruskog naftnog diva Lukoila.

Krajem okrobra američko ministarstvo finansija uvelo je sankcije Lukoilu i Rosnjeftu, uz obrazloženje da želi da ograniči ruske budžetske kapacitete za finansiranje rata u Ukrajini.

Nekoliko dana kasnije Lukoil je objavio da namerava da proda inostranu imovinu, potvrdivši da je prihvatio ponudu švajcarskog multinacionalnog trgovca sirovinama Gunvora.

Početkom novembra Gunvor je povukao ponudu budući da je Vašington signalizirao da ne namerava da im izda dozvolu za poslovanje.

Lukoil razgovara s Ekson Mobilom, Ševronom i s nekoliko ulagača s Bliskog istoka, rekli su u četvrtak izvori za Rojters.

Interes su, prema dosadašnjim navodima neimenovanih izvora, pokazali i američka investicijska kompanija Karlajl, kao i Abu Dhabi National Oil Company i konglomerat International Holding Company iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Lukoilova međunarodna imovina

Lukoilov međunarodni ogranak sa sedištem u Beču vlasnik je rafinerija u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, udela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji i mreže benzinskih pumpi u 20 zemalja, uključujući i Srbiju i SAD.

Naftna i gasna kompanija MOL zainteresovana je u prvom redu za kupovinu Lukoilovih rafinerija i benzinskih pumpi u Evropi, kao i udela u nalazištima u Kazahstanu i Azerbejdžanu, rekao je jedan od tri izvora koji su želeli da ostanu anonimni zbog osetljivosti teme.

MOL u trci za NIS

Podsetimo, u toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je šef kabineta mađarskog premijera Gergelj Guljaš.

On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila "normalna tržišna operacija", ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi Rojters.

Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.

