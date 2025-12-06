Svet

POLJSKA PODIGLA BORBENE AVIONE! Sistemi protivvazdušne odbrane su u pripravnosti

V.N.

06. 12. 2025. u 08:58

POLjSKO ratno vazduhoplovstvo je na društvenim mrežama saopštilo da je podiglo borbene avione kako bi zaštitilo poljski vazdušni prostor usred izveštaja o višesatnom napadu na zapadnu Ukrajinu.

ПОЉСКА ПОДИГЛА БОРБЕНЕ АВИОНЕ! Системи противваздушне одбране су у приправности

Foto: Shutterstock

- Upozorenje. Zbog aktivnosti dalekometnog vazduhoplovstva Ruske Federacije, koje izvodi napade na teritoriju Ukrajine, započelo je operisanje vojnog vazduhoplovstva u vazdušnom prostoru Poljske.

U skladu sa važećim procedurama, Operativna komanda Oružanih snaga aktivirala je neophodne snage i sredstva koja su joj na raspolaganju. Podignuti su lovački avioni, a sistemi protivvazdušne odbrane i radiolokacionog izviđanja dostigli su stanje pripravnosti.

Ove aktivnosti imaju preventivni karakter i usmerene su na obezbeđenje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u područjima koja se graniče sa ugroženim zonama.

Operativna komanda Oružanih snaga prati trenutnu situaciju, a podređene snage i sredstva ostaju spremne za trenutnu reakciju - navelo je poljsko ratno vazduhoplovstvo u saopštenju.

Podsetimo, ukrajinske vlasti su saopštile da su ruske snage tokom noći i jutros pokrenule masovni kombinovani vazdušni napad na Ukrajinu koristeći rakete i dronove, a prijavljene su žrtve i šteta u više ukrajinskih regiona.

(Alo)

Uskoro opširnije

