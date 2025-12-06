SASTANAK Ursule fon der Lajen, predsednika EK, sa kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom i premijerom Belgije Bartom de Veverom o finansiranju Ukrajine iz zamrznutih ruskih sredstava završen je bez rezultata.

- Složili smo se da je vreme od ključnog značaja u ovoj geopolitičkoj situaciji.. Imali konstruktivnu razmenu mišljenja ... Dogovorili smo se da nastavimo razgovore u cilju postizanja konsenzusa na sednici Evropskog saveta 18. decembra - napisala je Fon der Lajen na mreži Iks.

Na večeri u zatvorenom formatu koja je održana u petak Fon der Lajen i Merc je trebalo da ubede belgijskog premijera da ublaži uslove pod kojima bi njegova zemlja mogla da podrži plan EK o eksproprijaciji ruske suverene imovine.

Ključna diskusija o ovom predlogu odvijaće se na samitu EU 18. i 19. decembra.

Zamrznuta ruska sredstva

Od početka Specijalne vojne operacije, EU i zemlje G7 zamrzle su skoro polovinu deviznih rezervi Rusije: oko 300 milijardi evra.

Više od 200 milijardi nalazi se u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijske kompanije „Juroklir“, jednog od najvećih svetskih klirinških i obračunskih sistema.



Belgijska vlada zahteva pravno obavezujuće garancije od svih zemalja EU da će u potpunosti preuzeti finansijski i pravni rizik Brisela koji bi nastao kao posledica odgovora Rusije.

U Moskvi su više puta nazivali zamrzavanje ruskih sredstava u Evropi krađom, ističući da je EU usmerena ne samo na sredstva privatnih lica, već i na državna sredstva.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva odgovoriti na konfiskaciju.

Prema njegovim rečima, Rusija takođe ima mogućnost da ne vrati sredstva koja zapadne zemlje drže na njenoj teritoriji.

