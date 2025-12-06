Svet

HOĆE DA ZAMRZNUTU RUSKU IMOVINU PREDAJU UKRAJINCIMA: Fon der Lajen i Merc nisu ubedili belgijskog premijera

P. Đurđević

06. 12. 2025. u 09:50

SASTANAK Ursule fon der Lajen, predsednika EK, sa kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom i premijerom Belgije Bartom de Veverom o finansiranju Ukrajine iz zamrznutih ruskih sredstava završen je bez rezultata.

ХОЋЕ ДА ЗАМРЗНУТУ РУСКУ ИМОВИНУ ПРЕДАЈУ УКРАЈИНЦИМА: Фон дер Лајен и Мерц нису убедили белгијског премијера

Foto: Shutterstock

- Složili smo se da je vreme od ključnog značaja u ovoj geopolitičkoj situaciji.. Imali konstruktivnu razmenu mišljenja ... Dogovorili smo se da nastavimo razgovore u cilju postizanja konsenzusa na sednici Evropskog saveta 18. decembra - napisala je Fon der Lajen na mreži Iks.

Na večeri u zatvorenom formatu koja je održana u petak Fon der Lajen i Merc je trebalo da ubede belgijskog premijera da ublaži uslove pod kojima bi njegova zemlja mogla da podrži plan EK o eksproprijaciji ruske suverene imovine.

Ključna diskusija o ovom predlogu odvijaće se na samitu EU 18. i 19. decembra.

Zamrznuta ruska sredstva

Od početka Specijalne vojne operacije, EU i zemlje G7 zamrzle su skoro polovinu deviznih rezervi Rusije: oko 300 milijardi evra.

Više od 200 milijardi nalazi se u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijske kompanije „Juroklir“, jednog od najvećih svetskih klirinških i obračunskih sistema.

Belgija, na čijoj platformi Juroklir su zamrznuta ruska sredstva, blokirala je na samitu EU 23. oktobra predlog Evropske komisije o njihovoj eksproprijaciji pod izgovorom davanja „reparacionog kredita“ Kijevu.

Belgijska vlada zahteva pravno obavezujuće garancije od svih zemalja EU da će u potpunosti preuzeti finansijski i pravni rizik Brisela koji bi nastao kao posledica odgovora Rusije.

U Moskvi su više puta nazivali zamrzavanje ruskih sredstava u Evropi krađom, ističući da je EU usmerena ne samo na sredstva privatnih lica, već i na državna sredstva.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva odgovoriti na konfiskaciju.

Prema njegovim rečima, Rusija takođe ima mogućnost da ne vrati sredstva koja zapadne zemlje drže na njenoj teritoriji.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"DA NAM NEKO STAVI OMČU OKO VRATA MI TADA PRESTAJEMO DA BUDEMO NOVINARI": Nešićeva o sramnoj presudi

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U SRBIJU STIŽU NEVIDLJIVI RADARI: Ne vidiš ih dok snimaju prekršaje - kazne dolaze automatski, a evo kako izgledaju u Nemačkoj
Društvo

0 0

U SRBIJU STIŽU "NEVIDLjIVI" RADARI: Ne vidiš ih dok snimaju prekršaje - kazne dolaze automatski, a evo kako izgledaju u Nemačkoj

NOVI Zakon o bezbednosti u saobraćaju koji bi trebalo da bude završen do kraja ove godine, dok je njegovo usvajanje najavljeno za januar 2026. godine, donosi i nove "nevidljive" radare koji će pored novine - merenja prosečne brzine kretanja vozila, meriti i ostale prekršaje. Kako je najavljeno, kazne će automatski stizati i bez prisustva policije, dok vozači neće znati gde će se tačno nalaziti, čak ni "Viber grupe" neće moći da ih upozore.

06. 12. 2025. u 08:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UBICU TRUDNICE LOVE U TRI DRŽAVE: Naoružan je i opasan
Region

0 0

UBICU TRUDNICE LOVE U TRI DRŽAVE: Naoružan je i opasan

U MEĐIMURSKOM naselju Sitnice u četvrtak su se dogodili ubistvo i pokušaj ubistva kada je, kako se sumnja, Josip Oršuš (40) vatrenim oružjem usmrtio 28-godišnju sestru svoje partnerke, dok se njegova 29-godišnja partnerka bori za život. Za beguncem, koji je od ranije poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga, koja se osim Hrvatske, proširilia i na Sloveniju.

06. 12. 2025. u 10:12

Politika
Tenis
Fudbal
SIMBOL VREDNOSTI: VIP Investiciono Zlato 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost

SIMBOL VREDNOSTI: VIP Investiciono Zlato 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost