PRVI DETALJI UŽASA U ČAČKU: U porodičnoj kući pronađena tri beživotna tela
NA licu mesta je više policijskih patrola i jedinica Hitne pomoći.
Beživotna tela dva muškarca i žene pronađena su jutros u jednoj porodičnoj kući u Čačku.
Prema prvim informacijama, sumnja se na ubistvo. U ovom trenutku nema više detalja o tragediji koja je potresla ovaj grad na zapadu Srbije.
U toku je policijski uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više informacija o slučaju.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
