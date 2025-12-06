Zločin

PRVI DETALJI UŽASA U ČAČKU: U porodičnoj kući pronađena tri beživotna tela

V.N.

06. 12. 2025. u 11:08 >> 11:08

NA licu mesta je više policijskih patrola i jedinica Hitne pomoći.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Beživotna tela dva muškarca i žene pronađena su jutros u jednoj porodičnoj kući u Čačku.

Prema prvim informacijama, sumnja se na ubistvo. U ovom trenutku nema više detalja o tragediji koja je potresla ovaj grad na zapadu Srbije.

U toku je policijski uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više informacija o slučaju.

Uskoro opširnije

