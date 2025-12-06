TROSTRUKO UBISTVO U ČAČKU: Jeziv zločin u porodičnoj kući

TOKOM jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući, prenose mediji.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

- Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama došlo je do trostrukog ubistva. Na lice mesta odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznele tela - kaže jedan od očevidaca ze medije.

Policija obezbeđuje mesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.

Zvaničnih informacija o ovom događaju još uvek nema.

(Telegraf)

Uskoro opširnije