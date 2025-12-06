MASOVNI VAZDUŠNI RUSKI NAPAD NA UKRAJINU: Oglašena uzbuna u svim regionima

TRI osobe su povređene u masovnom vazdušnom napadu ruskih trupa u Kijevskoj oblasti, saopštio je jutros načelnik kijevske vojne administracije Nikola Kalašnik.

„Neprijatelj masovno napada Kijevsku oblast dronovima i raketama. Mirna naselja u regionu su napadnuta. Nažalost, tri osobe su povređene kao rezultat napada terorističke zemlje“, napisao je Kalašnik na Telegramu.

Ruske snage su tokom noći i jutros pokrenule masovni vazdušni napad na Ukrajinu koristeći rakete i dronove, prenosi Ukrinform.

Stanje uzbune je proglašeno u svim regionima. Osim izveštaja o povređenima, ima informacija i o šteti na železničkoj infrastrukturi, a Ukrželeznica hitno menja rute putničkih vozova, navodi ukrajinski portal.

(Tanjug)

