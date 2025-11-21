"NAREDNE DVE NEDELJE KLJUČNE ZA UKRAJINU" Orban: Mirovni samit u Budimpešti na horizontu
ORBAN je rekao da su Sjedinjene Države finalizovale svoj mirovni plan od 28 tačaka, koji uključuje predloge i Vašingtona i Moskve.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se planirani mirovni samit u Budimpešti već nazire na "horizontu" i da će naredne dve do tri nedelje biti ključne za razvoj rata u Ukrajini, objavila je mađarska novinska agencija MTI.
U intervjuu za nacionalni radio, Orban je rekao da su Sjedinjene Države finalizovale svoj mirovni plan od 28 tačaka, koji uključuje predloge i Vašingtona i Moskve. Precizirao je da je dokument zvanično potvrđen i dostavljen ukrajinskim vlastima, a prve reakcije iz Kijeva se očekuju uskoro.
- Pred nama su dve ili tri ključne nedelje - naglasio je Orban, dodajući da pripreme za mirovni sastanak u Budimpešti napreduju.
U vezi sa korupcionaškim skandalom koji je izbio u Ukrajini, Orban je prokomentarisao da se iz njega mogu izvući dva glavna zaključka. Prvo – značajan deo finansijskih sredstava koje su obezbedile Evropa i Sjedinjene Države je preusmeren i nije stigao do svojih namenjenih korisnika. I drugo – po njegovom mišljenju, Evropa nema dovoljno pouzdan mehanizam kontrole za praćenje korišćenja međunarodne finansijske pomoći.
Rusko-američki mirovni plan, koji su zajedno sastavili ruski i američki zvaničnici, podrazumeva 28 tačaka koje bi od Kijeva tražile da se odrekne veće teritorije od one koju Rusija trenutno kontroliše, kao i da ograniči količinu oružja i broj oružanih snaga, i odustane od Članstva u NATO-u. Ona bi u zamenu za to dobila bezbednosnu garanciju poput Člana 5 NATO pakta, kojom bi svaki potencijalni ruski napad na njenu teritoriju bio tretiran kao napad na SAD i njene evropske saveznike, koji bi bili u obavezi da odgovore.
(Kurir)
Preporučujemo
TRAMP NAREĐUJE KIJEVU: Zelenski mora da prihvati plan, a ako mu se ne sviđa...
21. 11. 2025. u 23:23
DETE POGINULO U POŽARU: Troje mališana hospitalizovano
21. 11. 2025. u 22:55
ČOVIĆ: BiH može napredovati samo uz tri entiteta
21. 11. 2025. u 21:52
NOVI RUSKI ADUT: Kako je "orešnik" uzdrmao NATO i Ukrajinu
21. 11. 2025. u 21:33
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)