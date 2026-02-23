OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Evo šta je poručio nakon Zvezdine pobede nad Partizanom

NEMANjA Radonjić je suspendovan! Pitanje je da li će ikada više obući dres Crvene zvezde, ali...

Foto: M. Vukadinović

Reprezentativac Srbije nije izdržao da se ne oglasi nakon večitog derbija.

Nedugo nakon utakmice u kojoj je Zvezda slavila rezultatom 3:0, Radonjić je na svom Instagram storiju okačio objavu kluba i konačan rezultat.

Potom se javio i u komentare Marka Arnautovića, strelca drugog gola za crveno-bele, gde je, na objavu "Beograd je crveno-beli", Radonjić napisao "Rekoh ti juče".

Foto: Instagram

Zanimljivi će biti naredni dani na Marakani kada je i Nemanja u pitanju možda mu po ko zna koji put progledaju kroz prste i vrate ga u ekipu, ali teško je očekivati ako znamo i karakter Dejana Stankovića.