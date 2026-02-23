OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Evo šta je poručio nakon Zvezdine pobede nad Partizanom
NEMANjA Radonjić je suspendovan! Pitanje je da li će ikada više obući dres Crvene zvezde, ali...
Reprezentativac Srbije nije izdržao da se ne oglasi nakon večitog derbija.
Nedugo nakon utakmice u kojoj je Zvezda slavila rezultatom 3:0, Radonjić je na svom Instagram storiju okačio objavu kluba i konačan rezultat.
Potom se javio i u komentare Marka Arnautovića, strelca drugog gola za crveno-bele, gde je, na objavu "Beograd je crveno-beli", Radonjić napisao "Rekoh ti juče".
Zanimljivi će biti naredni dani na Marakani kada je i Nemanja u pitanju možda mu po ko zna koji put progledaju kroz prste i vrate ga u ekipu, ali teško je očekivati ako znamo i karakter Dejana Stankovića.
