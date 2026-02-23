TOTALNO RASULO U HUMSKOJ! Oglasili se Rasim LJajić i Predrag Mijatović nakon katastrofe na Marakani
Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su savladali crno-bele (3:0) golovima Vasilija Kostova, Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija,
Zvezda posle ovog trijumfa ima četiri boda prednosti u odnosu na Partizan na tabeli Super lige Srbije. Crveno-beli su lideri nakon odigrana 24 kola sa 57 bodova, dok je Partizan na 53 boda.
Nakon bolnog poraza igrači Partizana nisu davali izjave za medije, a čelnici kluba Rasim Ljajić i Predrag Mijatović izustili su par reči pre nego što su napustili svečanu ložu na Marakani.
- Prilično razočaravajuće za nas. Da li je titula izgubljena? Nije još", rekao je Rasim Ljajić sa "Sportski žurnal".
Potpredsednik kluba zadužen sa sportska pitanja, Predrag Mijatović, bio je još kraći:
- Nemam šta da vam kažem sada, pričaćemo ovih dana", rekao je Mijatović.
