TOTALNO RASULO U HUMSKOJ! Oglasili se Rasim LJajić i Predrag Mijatović nakon katastrofe na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su savladali crno-bele (3:0) golovima Vasilija Kostova, Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija,

Zvezda posle ovog trijumfa ima četiri boda prednosti u odnosu na Partizan na tabeli Super lige Srbije. Crveno-beli su lideri nakon odigrana 24 kola sa 57 bodova, dok je Partizan na 53 boda.

Nakon bolnog poraza igrači Partizana nisu davali izjave za medije, a čelnici kluba Rasim Ljajić i Predrag Mijatović izustili su par reči pre nego što su napustili svečanu ložu na Marakani.

- Prilično razočaravajuće za nas. Da li je titula izgubljena? Nije još", rekao je Rasim Ljajić sa "Sportski žurnal".

Potpredsednik kluba zadužen sa sportska pitanja, Predrag Mijatović, bio je još kraći:

- Nemam šta da vam kažem sada, pričaćemo ovih dana", rekao je Mijatović.

