BLOKADERI BAŠ MRZE SVOJ NAROD: "Srbi nisu hrabar narod, izmenio im se gen!"

В.Н.

23. 02. 2026. u 09:07

VLADIMIR Prijović - blokader, predsednik Advokatske komore Beograda, jasno je pokazao koliko mrzi svoj narod.

БЛОКАДЕРИ БАШ МРЗЕ СВОЈ НАРОД: Срби нису храбар народ, изменио им се ген!

Foto: X printskrin/Detektor laži

 - Ljudi su generalno strašljivi i uplašeni i mi generalno nismo hrabar narod. Možda smo nekad bili ali mi to nažalost više nismo, mi smo izmenili i naše gene!" - istakao je Prijović.

