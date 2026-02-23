PREOKRET NA BLISKOM ISTOKU? Iranski zvaničnik: Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

IRAN je spreman na ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, u zamenu za ukidanje sankcija i priznavanje njegovog prava na obogaćivanje uranijuma, izjavio je danas neimenovani iranski zvaničnik.

Foto: Profimedia

Ipak, dve strane i dalje su duboko podeljene čak i kada je reč o obimu i dinamici ublažavanja američkih sankcija nakon dve runde pregovora, rekao je visoki iranski zvaničnik za Rojters.

Zvaničnik je naveo da bi Teheran ozbiljno razmotrio kombinaciju mera koja uključuje slanje polovine svojih najviše obogaćenih zaliha uranijuma u inostranstvo, razblaživanje preostale količine i učešće u formiranju regionalnog konzorcijuma za obogaćivanje, ideje koja se povremeno pojavljivala tokom višegodišnjih diplomatskih napora u vezi sa Iranom, navodi agencija.

Iran bi to učinio u zamenu za američko priznavanje njegovog prava na mirnodopsko obogaćivanje uranijuma u okviru sporazuma koji bi, takođe, obuhvatio ukidanje ekonomskih sankcija, rekao je zvaničnik.

Pored toga, Iran je ponudio mogućnost da američke kompanije učestvuju kao izvođači radova u velikim iranskim naftnim i gasnim sektorima, u okviru pregovora o rešavanju višedecenijskog spora oko nuklearnih aktivnosti Teherana.

-U okviru ekonomskog paketa o kojem se pregovara, Sjedinjenim Američkim Državama su, takođe, ponuđene prilike za ozbiljna ulaganja i opipljive ekonomske interese u iranskoj naftnoj industriji, rekao je zvaničnik.

On je kazao da su poslednji razgovori ukazali na duboke razlike između dve strane, ali je naglasio da postoji mogućnost postizanja privremenog sporazuma dok se pregovori nastavljaju.

Bela kuća nije odgovorila na zahtev agenicje da pruži komentar o ovom pitanju.

Vašington obogaćivanje uranijuma unutar Irana vidi kao potencijalni put ka razvoju nuklearnog oružja, dok Iran negira da teži nuklearnom naoružanju i insistira na priznavanju svog prava na obogaćivanje uranijuma.

Iran i SAD obnovili su pregovore ranije ovog meseca, dok SAD pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku.

Iran je zapretio da će napasti američke baze u regionu ukoliko bude napadnut.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"