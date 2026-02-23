DA LI JE PARTIZAN OŠTEĆEN? Javio se sudijski ekspert i objasnio sve

DOSTA bure se podiglo pre večitog derbija, kada je pala odluka da Pavle Ilić deli pravdu na meču Crvena zvezda - Partizan.

Foto: Printskrin

A kako je obavio posao? Oglasio se sudijski ekspert Zdravko Jokić i objasnio sve. Za početak, govorio je o dosuđenom penalu zbog faula Vasilija Kosova na Nikoli Simiću.

-Nije bilo sporno ni za koga od nas koji smo gledali da je bio prekršaj koji bi trebalo da se dosudi. Iznenadilo me je to da je sudija nije to dosudio, imao je vrlo dobar položaj, nije imao igrače ispred sebe i nije bio pokriven, već je stajao i gledao situaciju u kaznenom prostoru. Arbitar njegovog ranga i nivoa je to morao da vidi odmah i da dosudi kazneni udarac. VAR je intervenisao. On je bio u dilemi i to vidimo, jer je dosudio kazneni udarac čim je pogledao VAR.

Milan Vukotić nije iskoristio taj penal, golman Mateus je odbranio, a Partizanov centarfor Andrej Kostić je natrčao na odbijenu loptu i dao gol. Međutim, taj pogodak je poništen jer je Crnogorac nagazio liniju.

- Kompletan tim, sudije i VAR sudije, striktno su poštovali pravila igre. Ovo je interesantna situacija, u našem duhu je da pričamo da li je nešto mogao ili ne da dosudi, da li je trebalo ili nije... Međutim, VAR sudija je postupio u duhu pravila, objasniću zbog čega. Pre toga bih rekao da sam imao primedbu na dosuđivanje penala, a sada imam savet, da bi sudija trebalo više da se bavi preventivniim radom i da obiđe kompletno igrače na liniji i da ih upozori da ne smeju da gaze linju. Četiri ili pet igrača nagazilo je liniju iz neznanja, misleći da to ne utiče. Kada stojiš na liniji kaznenog prostora, smatra se da si u tom prostoru.

Nastavio je u istom ritmu.

- I za gledaoce bih objasnio, da se kod ofsajda gledaju glava, telo i noge, da li si preko ofsajd-linije. Kod kaznenog udarca gleda se samo stopalo, da li si ušao pre ili nisi. Ovde je otežavajuća okolnost to ako igrač nagazi liniju, uđe pre izvođenja kaznenog udarca i bude aktivan u odnosu na igru, a postigao je gol, onda se dosuđuje indirektni slobodni udarac"

Kada podvuče crtu ispod urađenog, Jokić daje pozitivnu ocenu sudijskom timu.

- Kad sve pogledamo, mislim da je sudijski tim bio uspešan i dobar, da su striktno sprovodili pravila igre što se tiče značajnijih odluka. Utakmica nije bila teška za suđenje, nisu imali izazova u kaznenom prostoru, ponašanje igrača bilo je vrlo dobro, a u prvom poluvremenu bilo je samo 11 prekršaja. Za naše uslove, a pogotovo za derbi to je vrlo dobro - zaključio je Jokić.

