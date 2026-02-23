DA LI JE PARTIZAN OŠTEĆEN? Javio se sudijski ekspert i objasnio sve
DOSTA bure se podiglo pre večitog derbija, kada je pala odluka da Pavle Ilić deli pravdu na meču Crvena zvezda - Partizan.
A kako je obavio posao? Oglasio se sudijski ekspert Zdravko Jokić i objasnio sve. Za početak, govorio je o dosuđenom penalu zbog faula Vasilija Kosova na Nikoli Simiću.
-Nije bilo sporno ni za koga od nas koji smo gledali da je bio prekršaj koji bi trebalo da se dosudi. Iznenadilo me je to da je sudija nije to dosudio, imao je vrlo dobar položaj, nije imao igrače ispred sebe i nije bio pokriven, već je stajao i gledao situaciju u kaznenom prostoru. Arbitar njegovog ranga i nivoa je to morao da vidi odmah i da dosudi kazneni udarac. VAR je intervenisao. On je bio u dilemi i to vidimo, jer je dosudio kazneni udarac čim je pogledao VAR.
Milan Vukotić nije iskoristio taj penal, golman Mateus je odbranio, a Partizanov centarfor Andrej Kostić je natrčao na odbijenu loptu i dao gol. Međutim, taj pogodak je poništen jer je Crnogorac nagazio liniju.
- Kompletan tim, sudije i VAR sudije, striktno su poštovali pravila igre. Ovo je interesantna situacija, u našem duhu je da pričamo da li je nešto mogao ili ne da dosudi, da li je trebalo ili nije... Međutim, VAR sudija je postupio u duhu pravila, objasniću zbog čega. Pre toga bih rekao da sam imao primedbu na dosuđivanje penala, a sada imam savet, da bi sudija trebalo više da se bavi preventivniim radom i da obiđe kompletno igrače na liniji i da ih upozori da ne smeju da gaze linju. Četiri ili pet igrača nagazilo je liniju iz neznanja, misleći da to ne utiče. Kada stojiš na liniji kaznenog prostora, smatra se da si u tom prostoru.
Nastavio je u istom ritmu.
- I za gledaoce bih objasnio, da se kod ofsajda gledaju glava, telo i noge, da li si preko ofsajd-linije. Kod kaznenog udarca gleda se samo stopalo, da li si ušao pre ili nisi. Ovde je otežavajuća okolnost to ako igrač nagazi liniju, uđe pre izvođenja kaznenog udarca i bude aktivan u odnosu na igru, a postigao je gol, onda se dosuđuje indirektni slobodni udarac"
Kada podvuče crtu ispod urađenog, Jokić daje pozitivnu ocenu sudijskom timu.
- Kad sve pogledamo, mislim da je sudijski tim bio uspešan i dobar, da su striktno sprovodili pravila igre što se tiče značajnijih odluka. Utakmica nije bila teška za suđenje, nisu imali izazova u kaznenom prostoru, ponašanje igrača bilo je vrlo dobro, a u prvom poluvremenu bilo je samo 11 prekršaja. Za naše uslove, a pogotovo za derbi to je vrlo dobro - zaključio je Jokić.
Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
OGLASIO SE NEMANjA RADONjIĆ! Evo šta je poručio nakon Zvezdine pobede nad Partizanom
23. 02. 2026. u 06:42
"ĆALETU JE ZVEZDA BILA SVE"! Oglasio se sin Siniše Mihajlovića nakon večitog derbija
23. 02. 2026. u 06:25
A NAKON ŠAMARA OD ZVEZDE! Partizan povukao radikalan potez
23. 02. 2026. u 06:02
SA TRI ISTE REČI! Zvezdin strelac opisao emocije posle gola i pobedu nad Partizanom!
22. 02. 2026. u 22:37
KERIK JE PREPORODIO JUNAJTED: Mančester ima priliku da se učvrsti na četvrtom mestu, ali "karamele" se neće predati bez borbe
VAŽAN ponedeljak u Premijer ligi donosi duel na "Hil Dikinson" stadionu gde Everton želi da po prvi put posle sezone 2013/14 upiše dve pobede nad razizgranim Mančester junajtedom u istom šampionatu.
23. 02. 2026. u 08:00
ŠTA ĆE ZAPAD SADA REĆI? Nimalo naivni Rusi masovno došli u Beograd (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
22. 02. 2026. u 12:25
POREKLO VASILIJA KOSTOVA: Rođen u Beogradu, ali njegovi roditelji NISU odatle - slave Svetog Luku
VASILIJE Kostov odavno više nije samo mlada nada Crvene zvezde. Nikako! On je jedan od motora i pokretača crveno-bele čete, a to pokazuju i golovi koje daje na velikim mečevima.
22. 02. 2026. u 18:50
Komentari (0)