"PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA" Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi LJiljani: LJubljena moja, sve je isto

PRVI predsednik Republike SRpsked Radovan Karadžić napisao je pre nekoliko godina pesmu za svoju suprugu Ljiljanu Zelen Karadžić.

Foto AP

- Bacili su ga na kraj našeg sveta, iskorenili ga iz naše kulture. To je neljudski i predstavlja dodatnu kaznu koja nije propisana.

Pribežišta Mojoj Ljiljani Ljubljena moja, sve je isto, Ljubljena moja, sve je isto, Ušli su u sva pribežišta,

Samo prkosi ovo čisto

Slovo, kome ne mogu ništa. Pokvarili su sve što hoda

I otrovaće sve što leti,

Njihov je već vazduh. I voda.

Odoleva poneki Sveti. Plač koji čuješ nije tuga

Smeh nije radost, sve je igra -

Nečastivi se svemu ruga

Jašuć' poniženoga tigra. Skrovišta nigde, ni za leka,

Sem kod anđela duše tvoje -

Đavo će goniti čoveka

Jer negonjeni mirno stoje. Goni Boga u mojoj veni

I goniće ga nemilice.

Jalov je lovac, dok je meni

Tebe, i svete Ćirilice.

(19. juna 2021. godine)

Naprotiv, time su mnogi međunarodni akti prekršeni. Zato je prilika da svako njegovo delo ugleda svetlost dana, zapravo pobeda nad nepravdom i neljudskim zarobljavanjem duha i kulturnih potreba garantovanih svakom čoveku.

Njegove pesme skoro uvek su bile nekome posvećene. Pojedinačne pesme posvećivao je prijateljima, nama u porodici i cele knjige, posebno svojoj Ljiljani, ali to nisu nužno bile ljubavne pesme - često je ljubavno u njima bila samo posveta. On je Durmitorac, a kod njih se ljubav podrazumeva i ne prepričava se - napisala je pre 5 godina za "Novosti" Radovanova ćerka Sonja.

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, preminula je u sredu u Istočnom Sarajevu u 81. godini