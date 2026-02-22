Kultura

"PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA" Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi LJiljani: LJubljena moja, sve je isto

Новости онлајн

22. 02. 2026. u 15:30

PRVI predsednik Republike SRpsked Radovan Karadžić napisao je pre nekoliko godina pesmu za svoju suprugu Ljiljanu Zelen Karadžić.

Foto AP

- Bacili su ga na kraj našeg sveta, iskorenili ga iz naše kulture. To je neljudski i predstavlja dodatnu kaznu koja nije propisana.

Pribežišta

Mojoj Ljiljani

Ljubljena moja, sve je isto,

Ušli su u sva pribežišta,
Samo prkosi ovo čisto
Slovo, kome ne mogu ništa.

Pokvarili su sve što hoda
I otrovaće sve što leti,
Njihov je već vazduh. I voda.
Odoleva poneki Sveti.

Plač koji čuješ nije tuga
Smeh nije radost, sve je igra -
Nečastivi se svemu ruga
Jašuć' poniženoga tigra.

Skrovišta nigde, ni za leka,
Sem kod anđela duše tvoje -
Đavo će goniti čoveka
Jer negonjeni mirno stoje.

Goni Boga u mojoj veni
I goniće ga nemilice.
Jalov je lovac, dok je meni
Tebe, i svete Ćirilice.


(19. juna 2021. godine)

Naprotiv, time su mnogi međunarodni akti prekršeni. Zato je prilika da svako njegovo delo ugleda svetlost dana, zapravo pobeda nad nepravdom i neljudskim zarobljavanjem duha i kulturnih potreba garantovanih svakom čoveku.

Njegove pesme skoro uvek su bile nekome posvećene. Pojedinačne pesme posvećivao je prijateljima, nama u porodici i cele knjige, posebno svojoj Ljiljani, ali to nisu nužno bile ljubavne pesme - često je ljubavno u njima bila samo posveta. On je Durmitorac, a kod njih se ljubav podrazumeva i ne prepričava se - napisala je pre 5 godina za "Novosti" Radovanova ćerka Sonja.

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, preminula je u sredu u Istočnom Sarajevu u 81. godini

