"PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA" Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi LJiljani: LJubljena moja, sve je isto

Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi LJiljani:
PRVI predsednik Republike SRpsked Radovan Karadžić napisao je pre nekoliko godina pesmu za svoju suprugu Ljiljanu Zelen Karadžić.
- Bacili su ga na kraj našeg sveta, iskorenili ga iz naše kulture. To je neljudski i predstavlja dodatnu kaznu koja nije propisana.
Pribežišta
Mojoj LjiljaniLjubljena moja, sve je isto,
Ušli su u sva pribežišta,
Samo prkosi ovo čisto
Slovo, kome ne mogu ništa.
Pokvarili su sve što hoda
I otrovaće sve što leti,
Njihov je već vazduh. I voda.
Odoleva poneki Sveti.
Plač koji čuješ nije tuga
Smeh nije radost, sve je igra -
Nečastivi se svemu ruga
Jašuć' poniženoga tigra.
Skrovišta nigde, ni za leka,
Sem kod anđela duše tvoje -
Đavo će goniti čoveka
Jer negonjeni mirno stoje.
Goni Boga u mojoj veni
I goniće ga nemilice.
Jalov je lovac, dok je meni
Tebe, i svete Ćirilice.
(19. juna 2021. godine)
Naprotiv, time su mnogi međunarodni akti prekršeni. Zato je prilika da svako njegovo delo ugleda svetlost dana, zapravo pobeda nad nepravdom i neljudskim zarobljavanjem duha i kulturnih potreba garantovanih svakom čoveku.
Njegove pesme skoro uvek su bile nekome posvećene. Pojedinačne pesme posvećivao je prijateljima, nama u porodici i cele knjige, posebno svojoj Ljiljani, ali to nisu nužno bile ljubavne pesme - često je ljubavno u njima bila samo posveta. On je Durmitorac, a kod njih se ljubav podrazumeva i ne prepričava se - napisala je pre 5 godina za "Novosti" Radovanova ćerka Sonja.
Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, preminula je u sredu u Istočnom Sarajevu u 81. godini
