"RAZLIKA JE KAO IZMEĐU BOGA I ŠEŠIRDŽIJE" Bokan za portal "Novosti" o paraleli "šta radi Vučić-šta rade blokaderi"

ANALITIČAR Dragoslav Bokan navodi za naš portal da je pogledati u ono što radi predsednik, koji deluje i na međunarodnom i na nivou Srbije, potpuno suprotno i sa ogromnom razlikom od mrzitelja države jer "politika ima program, a blokaderi jedno pompezno, bučno ništa".

Foto: Tanjug

On je to slikovito predstavio sa stanovišta političke teorije koju navodi ovako:

- Obojena revolucija i svi revolucionarni preokreti u pokušaju trasformišu politiku i ideologiju u narativ. Razlika je ogromna, politika ima program, ideologija ima neke principe, neka pravila, a narativ ima samo upisan neki hipnotički imperativ koji se onda ponavlja bez ikakvog obrazloženja, bez proveravanja i sumnji, bez suočavanja sa savešću - kaže pa dodaje da opozicija deluje samo na nivou psovke:

- Narativ ide svojim tokom i onda mi ovde, u Srbiji, u delovanju ekstremne opozicije umesto dela i umesto reči, mi imamo sad samo narativ, svedenost na nivo psovke i ništa drugo sem toga, jedno veliko, pompezno bučno ništa.

Foto: Z. Knežević

On dalje podseća da to nije predsednikov način i da on "kreće u akciju", kako na međunarodnom, tako i na domaćem nivou.

- Za razliku od toga, predsednik kreće u svoju akciju, prvo u međunarodnom kodu i po agendi važnih sastanaka od Minhena do Delhija, a onda u domaćoj varijanti nema ni jednog mesta koje nije dovoljno važno i nema ni jednog građanina koji nije dovoljno značajan da bi se država pozabavila njegovim problemima. Znači, to pravilno i harmonično usklađivanje međunarodnih delatnosti i onoga što se dešava u samoj zemlji je idealna formula za tu vrsnu proaktivne državne politike spolja i iznutra - kaže.

Na opštu blokadersku mržnju prema predsedniku, on navodi da se oni služe katastrofalnom logikom "što gore, to bolje".

- Problem je sad za one što kritikuju i mrze predsednika što ne mogu ništa da prigovore kada je reč o međunarodnoj strani njegove politike, a opet, kada je reč o unutrašnjim stvarima sve ide na bolje i popravlja se bez obzira na pojedine greške lokalnih funkcionera vladajuće partije. To je ono što najviše nervira protivnike naše države i uzimaju katastrofalnu logiku kao temelj svog narativa, a to je "što gore, to bolje".

Ispada jasno, "što gore Srbiji, to bolje njima" i "imaju više mogućnosti da ispale svoje otrovne strelice".

- Znači, što gore Srbiji, to bolje njima, imaju više argumenata, više mogućnosti da ispale svoje otrovne strelice i da čekaju da neprijatelji spolja i unutrašnje nezadovoljstvo i nestrpljenje obave posao umesto njih, ne na izborima, već na ulici - podseća Bokan.

Ipak, Bokan optimistično zaključuje, da "predsednik ide svojim putem" i da možemo računati na trezvenost naših građana koji će prepoznati ekstremnu razliku između nas i njih.

- Tako da, sa te strane, predsednik ide svojim putem, posle unutrašnje priče kreće bavljenje spoljašnjom pa se vraćamo na unutrašnju, pa se bavimo narodnom, pa crkvom, pa državom, pa društvom, pa novom kulturnom politikom... Sve ovo ide bez čekanja da se bar deo ekstremne opozicije opameti i smiri već mi računamo na razum i trezvenost naših građana koji će prepoznati tu ekstremnu razliku kao između Boga i Šeširdžije i krenuće da se bave odbranom sopstvene države jer je to, u stvari, jedina prava definicija, odbrane naše neposredne budućnosti - jasan je Bokan za portal "Novosti".