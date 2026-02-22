ONO ŠTO VUČIĆ URADI ZA DVA DANA, BLOKADERI NE MOGU ZA 10 GODINA: Predsednik rešavao probleme, pokazao da mu je narod na prvom mestu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana na istoku Srbije gde je razgovarao sa narodom i rešavao njihove probleme. U trenutku kada se Srbija bori za dalji razvoj, investicije i bolji život građana, na delu je jasan sudar dve potpuno suprotstavljene politike - jedne koja gradi i pomaže, i druge koja blokira, ruši i uništava.

Foto: Tanjug/Profimedia

Nakon što se vratio iz Indije, gde je učestvovao na Samitu o veštačkoj inteligenciji, Vučić je našao vremena da u zgusnutom rasporedu, ode na lice mesta, uveri se kakvo je stanje na terenu, sasluša narod i pomogne im u rešavanju problema.

Vučić je boravio u Turskoj gde je imao bilateralni sastanak sa Redžepom Tajipom Erdoganom, nakon čega je učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji gde se sastao sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima.

Nakon toga je dočekao predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, posle čega se zaputio na dalek put do Indije.

Iako uskoro putuje u Kazahstan gde će se sastati sa predsednikom te zemlje Kasimom Žomartom Tokajevim, Vučić je još jednom pokazao da mu je narod Srbije na prvom mestu, a problemi običnog čoveka prioritet.

Vučić je u dva dana obilazio sela, opštine i gradove na istoku Srbije, razgovarao sa narodom, činio sve za njihov boljitak, dok blokaderi jedino što umeju i rade je da blokiraju normalan život, maltretiraju građane i vrše ogoljeno nasilje - pale, lome, cepaju, gađaju - uništavaju sve čega se dotaknu.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

Dok predsednik Srbije, nakon niza važnih međunarodnih susreta, silazi među narod, obilazi najudaljenija mesta i lično rešava probleme građana, blokaderi nastavljaju sa scenarijem haosa, nasilja i ekonomske štete, pokazujući da im interesi Srbije nisu ni na poslednjem mestu.

Svedočili smo takvim scenama više od godinu dana unazad, a blokaderi su jasno pokazali šta je njihov plan i program. Osim uništavanja i svakodnevnog maltretiranja građana, blokaderi su se specijalizovali u jednoj stvari - da nanose ekonomsku štetu i uništavaju investicije.

Usled svakodnevnih blokada Srbija je pretprela ogromnu ekonomsku štetu, a zbog uništene investicije "Generalštab", koju su blokaderi oterali iz zemlje, Srbija je izgubila najmanje 700 miliona evra.

Nije trpela Srbija samo ekonomski, već i duhovno, a blokaderi su naneli najveću sramotu svojoj državi i narodu.

Napad blokadera na mitropolita Joanikija U Novom Sadu se na dan proslave državnog praznika, Sretenja, dogodila velika sramota koja je uznemirila čitavu javnost i bacila senku na svečano obeležavanje jednog od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji. Umesto dostojanstvenog okupljanja i proslave, blokaderi su odlučili da baš tog dana izazovu incident i pokušaju da ponize sve što ima veze sa Srbijom, njenom tradicijom i duhovnim nasleđem.

Napadom na crkvene velikodostojnike u Novom Sadu ispred Matice srpske, blokaderi su pokušali da ponize sve što ima veze sa Srbijom, njenom tradicijom i duhovnim nasleđem. Vređali su patrijarha Porfirija i napali mitropolita SPC vladiku Joanikija, udarajući na ono najsvetije što imamo, Srpsku pravoslavnu crkvu.

Dok blokaderi napadaju, vređaju, zvižde velikodostojnicima i ponižavaju SPC, Vučić je otišao u crkvu svetog cara Konstantina i carice Jelene u Klokočevcu i vladiku i sveštenika pitao da li im je nešto potrebno i rekao da će im država pomoći.

Podsetio je da srpska crkva nije samo institucija vere i religije, već je da ona istovremeno i državotvorna i prava narodna crkva koja je i u najtežim vremenima za Srbiju sačuvala naš narod.

Razlika nikada nije bila očiglednija - na jednoj strani rad, rezultati i konkretna dela, a na drugoj prazna politika, blokade i uništavanje svega što je od značaja za državu i narod.

Novosti

Sa jedne strane čovek koji pomaže narodu koji ga je izabrao i dao mu preko 2.200.000 glasova u prvom krugu, sa druge strane treća liga bivšeg režima - blokaderi koji su pokazali da ih građani ne zanimaju, već sve rade na štetu tog istog naroda, samo kako bi se dočepali fotelja.

Ono što Vučić uradi za 2 dana, blokaderi ne mogu za 10 godina.

Poseta Borskom i Zaječarskom okrugu

Predsednik Srbije otišao je na istok Srbije da bi se direktno uverio kakvo je stanje na terenu, a insistirao je da se vozi lošijim lokalnim putevima koji nisu rekonstruisani po 50 i više godina.

- Lepo je ljudima kad idu za Beograd, imaju bolje puteve, ali ovde u lokalu užasno. Jeste teško - rekao je Vučić i istakao da koliko god da se ulaže nije dovoljno.

Predsednik je rekao da će planom Srbija 2030 - 2035 biti predviđeno da se u lokalne puteve uloži od tri do pet milijardi evra i potpuno obnovi putna infrastruktura.

Vučić je započeo posetu Borskom i Zaječarskom okruku obilazeći porodicu Simeonović u Jasikovu kod Majdanpeka, a koja se nakon 15 godina vratila u Srbiju i poseduje jedinu farmu jelena lopatara u Srbiji.

Novosti

Rekao je da će država napraviti poseban program za ljude koji se vraćaju i dati posebne subvencije kako bi mogli da žive i rade.

Novosti

Vučić je potom obišao pogon Jumka u Rudnoj Glavi i obećao svim zaposlenim ženama u tom, ali i u drugim pogonima te kompanije, pomoć za 8. mart od 20.000 dinara, kao i da će se postarati da sve radnice zaposlene na određeno vreme do kraja maja budu primljene u stalni radni odnos.

Foto: Tanjug

Nakon toga je u selu Gornjane razgovarao sa porodicom Kumbrijanović, čije je domaćinstvo prošle godine pretrpelo značajnu materijalnu štetu u požaru i obećao pomoć, a nakon toga otišao u Bor gde je više sati razgovarao sa građanima i rešavao njihove probleme.

"Obećano - ispunjeno" Vučić je obišao i rekonstruisani Dom kulture u Rgotini i ispunio obećanje meštanima ovog mesta dato u februaru 2025. godine. - Obećanje je nešto što se ne daje olako, a kad se jednom da - mora da se ispuni. Prošle godine obećao sam ljudima da će Dom kulture u Rgotini biti rekonstruisan i došao sam da vidim kako sada izgleda. Obećano, ispunjeno - rekao je Vučić.

Predsednik je obradovao sve u Boru i najavio da će taj grad do 2030. godine dobiti novu bolnicu. Istakao je da je projekat uvršten u plan, a da bi početak radova mogao da se očekuje na proleće sledeće godine. Površina bolnice biće 32.000 kvadrata, dok je vrednost investicije 100 miliona evra.

Foto: Tanjug

U mestu Sastavak kod Knjaževca održao je sastanak sa predsednicima mesnih zajednica i rekao im da moraju da razgovaraju sa narodom, da čuju njihove brige i pomognu im u rešavanju problema.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Najavio je i poseban sistem za mobilne ambulante za opštine po Srbiji i dodao da je neophodno da se uradi prva faza rekonstrukcije Zdravstvenog centra u Knjaževcu koja podrazumeva da se sredi krov i stolarija.

Od Beograda do Bora za manje od 2 sata Vučić je najavio da će do kraja sledeće godine, možda i ranije, početi izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" i da će biti završena u narednih pet godina, čime će, kako je rekao, celo Pomoravlje dobiti mnogo. - Vi danas ne možete da dođe do Mladenovca u četiri popodne bez sat i 15 minuta, iako ima 42, 43 kilometra. Ne možete da dođete jer su nemoguće gužve. Isti slučaj je od Lazarevca do Aranđelovca, onda od Aranđelovca do Rače. Mislim da se ide i kroz selo Vučić, a onda prelazimo na drugu stranu do Depostovca i idemo preko planinskog dela. Kada to izgradimo za manje od 45 minuta ste na autoputu - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kada će početi radovi na saobraćajnici Vožd Karađorđe i koju trasu će obuhvatiti. Kako je rekao, kada se put uradi, za sat i 50 minuta će moći da se stigne do Beograda, čime Bor dobija novu dimenziju.

- Sistem mobilnih ambulanti mora da nam bude u planu za 2030. Svuda gde idemo, svuda nam se ljudi žale. Moramo posebno da platimo lekare ili tehničare i sve ostale koji će da idu od sela do sela i da razgovaraju sa ljudima. Imamo mnogo staračkih domaćinstava, moramo da brinemo o starijim ljudima, ali imamo i dece u tim selima - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ nr

Predsednik je u Prahovu najavio velike stvari za to mesto.

Obećao je izgradnju obilaznice oko Negotina u dužini od 12,7 kilometara, kao i put "put Negotin - Brza palanka koji će biti dug 29 kilimetara. Istakao da je da ako to uspe, biće "pravo malo čudo na istoku Srbije".

Foto: Tanjug

Potom je u Klokočevcu obišao crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, a ispred su ga dočekali vladika timočki Ilarion i starešina crkve sveštenik Ivan, kao i veliki broj meštana koji su mu priredili tradicionalnu dobrodošlicu uz pogaču i so.

Foto: Tanjug

Najavio je i značajno povećanje penzija pre kraja godine, ukoliko se godina nastavi ovako kako je počela.

Novi simbol života na istoku Srbije Vučić je izjavio da će luka Prahovo biti najbolja luka na Balkanu i simbol novog života na istoku. - Neverovatno je ono što sam video. Ovo će da bude veličanstvena stvar - rekao je Vučić i rekao da će na kraju ne manje od 70 miliona evra da se uloži u projekat. Foto: Printskrin/TV Pink - Veličanstvena stvar, mnogo sam srećan. Da Negotin diše i živi. Ovo je "gejm čejndžer" na istoku - nije krio oduševljenje predsednik.

- I mislim da će penzioneri moći da budu još zadovoljniji nego što su danas, ali isto to zavisi i od svih ljudi koji rade. Ali za to moramo da se borimo, za to moramo da radimo, moramo da gradimo, velika ulaganja da pravimo i u privlačenju turista i za gradsku plažu u Donjem Milanovcu i za mnogo drugih stvari u čitavoj majdanpečkoj opštini - poručio je Vučić.

Foto: Tanjug

Potom je predsednik otišao u Kladovo u Centru za kulturu, gde je razgovarao sa narodom i rešavao probleme građana. Vučića su građani najviše pitali za gradnju infrastukture, a bilo je i onih koji su pohvalili reakciju države u situaciju kada je oko 1.000 ljudi ostalo bez posla.

Duboka razlika dve politike

Sve navedeno jasno pokazuje duboku razliku između politike koja gradi i politike koja ruši.

Dok Vučić, uprkos brojnim međunarodnim obavezama, ne zapostavlja svoj narod i svakodnevno radi na rešavanju konkretnih problema građana, blokaderi nastavljaju sa destruktivnim delovanjem koje nanosi štetu i ekonomiji i društvu u celini.

Foto: Tanjug

Srbija se danas nalazi na raskršću - između puta razvoja, investicija i napretka, i puta haosa, nasilja i uništavanja. Upravo zato, izbor između rada i nerada, odgovornosti i anarhije, nikada nije bio jasniji.

Rezultati, dela i odnos prema narodu govore više od svake reči - a građani Srbije to najbolje vide i pamte.