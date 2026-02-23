ZELENSKI MORA DA ZNA Orban jasan: Napadom na Mađarsku može samo da izgubi

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas povodom spora oko obustave isporuka nafte naftovodom "Družba", da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mora da zna da napadom na Mađarsku može samo da izgubi.

"Uspeli smo da zaštitimo snabdevanje Mađarske gorivom. I dali smo predsedniku Zelenskom čvrste i srazmerne odgovore. On bi takođe trebalo da zna: Može samo da izgubi napadom na Mađarsku", napisao je Orban na Fejsbuku.

On je naveo da je mađarska vlada proteklih dana radila na rešavanju situacije nastale zbog blokade i ocenio da je uspela da zaštiti snabdevanje zemlje gorivom.

"Kampanja ili ne, ukrajinska naftna blokada danas nadjačava sve", poručio je Orban, dodajući da je kabinet dao "odlučan i proporcionalan odgovor" Kijevu.

Mađarski premijer je ocenio da bez ruske nafte i gasa cena benzina u Mađarskoj može da dostigne 1.000 forinti (oko 2,6 evra), dok bi troškovi komunalija za domaćinstva porasli tri do četiri puta.

Prethodno, Orban je najavio da će Mađarska staviti veto na novi paket antiruskih sankcija Evropske unije, navodeći da Budimpešta ne može da podrži mere dok se ne obnovi isporuka nafte preko naftovoda "Družba".

On je rekao da je Savet za nacionalnu energetsku bezbednost razmotrio situaciju izazvanu, kako je naveo, "ukrajinskom ucenom", ocenivši da snabdevanje Mađarske zasad nije ugroženo, ali da je doneta odluka o "određenim protivmerama".

Orban je istakao i da Mađarska neće obnoviti isporuke dizela Ukrajini dok se ne uspostavi normalan tok isporuka ruske nafte preko naftovoda, uz napomenu da "neprijatelj Mađarske nije ukrajinski narod, već loša ukrajinska politika".

Mađarska se snabdeva ruskom naftom preko naftovoda "Družba", čiji južni krak prolazi kroz Ukrajinu.

Ukrajina je početkom februara saopštila da je obustavila isporuke nafte preko naftovoda "Družba", zbog ruskog napada na infrastrukturu naftovoda 27. januara.



