PRAHOVO ĆE BITI NAJBOLJA LUKA NA BALKANU: Predsednik u Zaječarskom i Borskom okrugu razgovarao sa građanima i čelnicima mesnih zajednica

PRAHOVO će biti najbolja luka na Balkanu i simbol novog života na istoku, poručio je juče, drugog dana posete Zaječarskom i Borskom okrugu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Novosti

On je prilikom radova na rekonstrukciji luke rekao da Hrvatska i Slovenija nemaju kapacitete kao Srbija i da je oduševljen kako se taj projekat, u koji će biti uloženo ne manje od 70 miliona evra, razvija.

Vučić je naglasio da će sve barake da se ruše i da se grade nove, dok je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević dodala da će luka imati prvi zeleni terminal u zemlji koji skuplja sve otpadne vode. Vučić je rekao da predsednicima opština i ljudima treba da se objasni da je u njihovom interesu zbog metana i svega ostalog da sklone komunalni otpad sa svojih teritorija i da od toga naprave energiju i naglasio da će luka doprineti tome da Negotin živi i diše.

Predsednik je izjavio i da su u planu i druge velike stvari za Prahovo, pre svega još tri fabrike i da se dovede još inženjera kako bi Negotin postao centar hemijske industrije. On je pre obilaska fabrike "Eliksir" u Prahovu rekao da je za ljude iz Negotina i drugih mesta važno da će uskoro dve stvari da se urade - prvo je obilaznica od 12,7 kilometara da ne bi teški kamioni prolazili kroz centar grada.

- Drugo je put Negotin-Brza Palanka dug 29 kilometara. Ako nam to uspe, to će biti pravo malo čudo na istoku Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik je juče u selu Sastavak, u opštini Knjaževac, tokom obraćanja građanima kazao da će upravo uz njihovu pomoć uspeti da se za sve to izbori.

- Biće još mnogo i više nego danas sukoba u svetu. Mi ćemo da čuvamo mir, da ga sačuvamo i da brinemo kako da razvijamo našu zemlju. Uz vašu pomoć i vašu podršku siguran sam da ćemo u tome uspeti - kazao je Vučić i dodao kako je uveren da zajedno možemo da se izborimo za mnogo uspešniju, mnogo snažniju i Srbiju kojom će se svi ponositi.

On je na sastanku sa predstavnicima 71 mesne zajednice u opštini Knjaževac kazao da se sa građanima mora razgovarati i kada nisu u pravu:

- Nije problem da im kažete niste u pravu i ne možemo nešto da rešimo, ali ono što nedostaje i ono što ljudi vide to je da nema razgovora sa njima. Morate da razgovarate sa njima. Nekad je nemoguće, nekad je gubljenje vremena, nekad ćeš da učiniš nešto, nekad ćeš da pomogneš, ali morate da razgovarate sa ljudima.

Poručio je da mora da se napravi ceo put Sokobanja - Knjaževac i dodao da ga najviše brine posao u opštini Knjaževac.

- Potrebno je nešto što će da obezbedi da makar svaka porodica ima po jednu platu, a negde druga plata gde dođe, to je već onda dobro rešenje - naveo je Vučić.

Predsednik je tokom sastanka sa predsednicima mesnih zajednica istakao da na Staroj planini treba da se napravi nešto što će doneti veliki razvoj, odnosno da mora da postoji i sadržaj, a ne samo skijaške staze. Predsednik MZ Vina Milan Stojanović koji se iz Švajcarske vratio 2021. godine upoznao je predsednika Vučića da je reč o većinski poljoprivrednom mestu koje ima tri velike farme, da imaju potencijal, ali i problem sa putnom infrastrukturom koja vodi do Sokobanje i koja nije duža od 10 kilometara, ali je u veoma lošem stanju.

Vučić je rekao da mu je draže da ulaže u puteve, jer kad se urade domovi kulture o njima retko ko brine i oni propadnu.

Povećanje penzija krajem godine

Predsednik Vučić zahvalio je meštanima Klokočevca na tome što su uvek brinuli o svojoj otadžbini Srbiji i što su sa toliko ljubavi gradili crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene čija je izgradnja započela 1936. On je istakao da je u veliki plan 2030. stavljeno i rešavanje pitanja vode i dodao da će druge sitnije stvari poput rekonstrukcija škola, domova kulture, takođe raditi:

- Deo ljudi je krenuo da nam se vraća ovde u ovaj deo Srbije i moramo i za njih da obezbedimo dobre uslove i izlazimo sa programom. Četrdeset do šezdeset odsto ćemo da dajemo subvencije za poslove ljudima koji se vraćaju iz inostranstva. Hoćemo posebno da ih podstaknemo, da se vrate u svoju zemlju, da svoje znanje daju svojoj zemlji, da ono novca što imaju ulože. Predsednik je naveo da srpska ekonomija danas brže napreduje nego ekonomije na Zapadu. Prema njegovim rečima, ako se ova godina nastavi ovako kako je počela, biće značajnog povećanja penzija pred kraj godine.

- Mi smo izgradili, imali smo oko 7.500 raznih domova kulture, sokolskih domova i svega i sve je to bilo društvena, državna svojina. U eri privatizacije devedesetih i dvehiljaditih godina 80 odsto svih tih domova su oronuli, dotrajali, uništeni i zato sam ja rekao da volim privatnu imovinu, jer onda neko mora da brine o tome. Bolje je da uradimo put, jer to može i da vam vrati deo porodice i vama i drugima i da obezbedi bolji posao. Ne možemo da trošimo pare na sve - rekao je Vučić.

Šef naše države poručio je juče i da se mora napraviti poseban sistem za mobilne ambulante za opštine po Srbiji i dodao da je neophodno da se uradi prva faza rekonstrukcije Zdravstvenog centra u Knjaževcu koja podrazumeva da se sredi krov i stolarija. On je pojasnio da su mobilne ambulante neophodne u celoj Srbiji jer su "opštine velike, sela razuđena, a putevi loši".

- Sistem mobilnih ambulanti mora da nam bude u planu za 2030. Svuda gde idemo, svuda nam se ljudi žale. Moramo posebno da platimo lekare ili tehničare i sve ostale koji će da idu od sela do sela i da razgovaraju sa ljudima. Imamo mnogo staračkih domaćinstava, moramo da brinemo o starijim ljudima, ali imamo i dece u tim selima - rekao je Vučić.



On je naglasio da postoje problemi u Srbiji i da je i dalje smrtnost velika zato što nema dovoljno zdravstvene nege. Kako je pojasnio, nije dovoljno to što su izgrađeni veliki klinički centri koji izgledaju kao spejs šatl, mora se spustiti do nivoa da običan čovek koji je manje pokretan, može da proveri u kakvom stanju mu je, na primer, zub.

- Mobilne ambulante moraju da budu mnogo veći projekat. Time ćemo ljudima da omogućimo bolji životni standard - kazao je Vučić.

Predsednik je naglasio i da vodovodna mreža predstavlja jedan od najvećih problema u Srbiji, kao i da je za rešavanje tog problema neophodno najmanje sedam milijardi evra. Vučić je rekao da je potrebno rekonstruisati i izgraditi oko 21.000 kilometara cevi na vodovodnoj mreži:

- Od svih problema, uz lokalne puteve, najveći problem u celoj Srbiji nam je voda. Azbestnih vodovodnih cevi ima 10.500 kilometara u Srbiji. I još 9.000 kilometara neizgrađenih cevi. Da bismo problem vode rešili mi ćemo probati, uz sve probleme, da to konačno završimo do 2035. - rekao je Vučić.