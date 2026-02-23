JEZIVA TRAGEDIJA! Poginula legendarna sportiskinja (43) u stravičnoj saobraćajnoj nesreći
UŽASNE vesti stižu iz Amerike.
Kako javljaju tamošnji mediji preminula Kara Brekston, bivša američka profesionalna košarkašica i dvostruka šampionka WNBA lige. Bila je 43 godine.
Prema dostupnim informacijama, Brakston je nastradala u ozbiljnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti (SAD), ali zvanični uzrok smrti još nije potpuno potvrđen od strane nadležnih.
"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", saopštila je WNBA liga.
Uskoro opširnije
