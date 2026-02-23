JEZIVA TRAGEDIJA! Poginula legendarna sportiskinja (43) u stravičnoj saobraćajnoj nesreći

UŽASNE vesti stižu iz Amerike.

Foto: Profimedia

Kako javljaju tamošnji mediji preminula Kara Brekston, bivša američka profesionalna košarkašica i dvostruka šampionka WNBA lige. Bila je 43 godine.

Prema dostupnim informacijama, Brakston je nastradala u ozbiljnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti (SAD), ali zvanični uzrok smrti još nije potpuno potvrđen od strane nadležnih.

It is with profound sadness that we mourn the passing of 2x WNBA Champion Kara Braxton.



A 10-season veteran, Kara played with the Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury, and New York Liberty. Our thoughts are with her family, friends, and former teammates at this time. pic.twitter.com/0I71xWCWfW — WNBA (@WNBA) February 23, 2026

"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", saopštila je WNBA liga.

Uskoro opširnije