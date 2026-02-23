Košarka

JEZIVA TRAGEDIJA! Poginula legendarna sportiskinja (43) u stravičnoj saobraćajnoj nesreći

23. 02. 2026. u 10:00

UŽASNE vesti stižu iz Amerike.

Foto: Profimedia

Kako javljaju tamošnji mediji preminula Kara Brekston, bivša američka profesionalna košarkašica i dvostruka šampionka WNBA lige. Bila je 43 godine.

Prema dostupnim informacijama, Brakston je nastradala u ozbiljnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti (SAD), ali zvanični uzrok smrti još nije potpuno potvrđen od strane nadležnih.

"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", saopštila je WNBA liga.

Uskoro opširnije

