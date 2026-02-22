Crvena zvezda i Partizan danas igraju fudbal, na red je došao 178. večiti derbi u prvenstvu, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Uživo, Crvena zvezda - Partizan 1:0

46' - Počelo je drugo poluvreme i to uz veliku bakljadu, ali i vatromet Zvezdinih navijača.

Burno, više nego zanimljivo prvo poluvreme završeno je uz pomenuti gol Vasilija Kostova i bakljadu "delija".

Foto: Printskrin/Arena sport

45' - GOL! Zvezda vodi, Kostov glavom, na asistenciju Kataija! Slobodan darac sa oko 25 metara iskosa s leve strane izvdeo je Katai, živi zid je zaustavio loptu, no Zvezdin kapiten je došao do nje, otišao u levo, centrirao izdealno i - usledio je gol!

Foto: Printskrin/Arena sport

45' - Prvi žuti karton na meču, Stefan Milić iz Partizana, jer je nesportski zaustavio Kataija koji mu je probacio loptu kroz noge.

45' - Zvezdinu kontru je vrlo loše završio novajlija Daglas Ovusu, koji je s desne strane centrirao - očajno. A meč je ponovo prekinut, nadamo se na kratko, jer je iskusni Partizanov zadnji vezni Saša Zdjelar zatražio medicinsku pomoć. Nešto nije u redu sa desnom butinom ili preponom, nakon što je proklizao jureći za Elšnikom.

Foto: Printskrin/Arena sport

45' - Igraće se četiri minuta sudijske nadoknade vremena

44' - Posle Krunićeve daleko bačene lopte iz auta, Kostov je probao makazicama - pao i povredio vrat ili glavu. Prišla je odmah Zvezdina lekarska ekipa. Deluje da je mladi fudbaler dobro.

43' - Brza akcija crno-belih po levoj strani, potom je lopta odlazila u desno, sve do Seka, koji je šutirao s distance i to pravo u naručje Zvezdinog golmana Mateusa

Strahinja Eraković i Demba Sek u duelu na 178. večitom derbiju Crvena zvezda - Partizan / FOTO: Ata images

41' - Ovusu je dobio loptu na desnoj strani Zvezdinog napada, centrirao a iako su dvojica njegovih saigrača trčala ka petercu rivala, lopta je bila prejako poslata.

40' - Partizan je na kratko "prešao centar", tu je izgubio loptu i onda napravio prekršaj nad Seolom. Ali, gube loptu Krunić i Elšnik, i to na 20-ak metara od gola Zvezde, no Krunićeva intervencija sprečava Seka da se razmahne.

38' - Ponovo "grobari" topovskim udarima pokušavaju da ometaju Zvezdinog igrača koji izvodi korner. Udarac s ugla je ipak izveden, a evo i momenta jedne od pomenutih eksplozija vrlo opasnih i bučnih pirotehničkih sredstava:

Foto: Printskrin/Arena sport

36' - Zvezda je loše organizovala jedan napad, potom osvojila loptu, pa je onda Katai pomalo neočekivano šutirao sa oko 30 metara. Da li je Arnautović nešto kapitenu zamerio ili se prosto malo nervirao što nije generalno odigran smireniji napad, sada već i nije toliko važno - Partizan je brzo izgubio loptu, a Kostov iznudio novi korner za crveno-bele.

34' - Partizan posle 20-ak minuta od one petominutne presing-dominacije uspeva da na taj način natera Zvezdu na grešku. Sa osmoricom igrača su bili gosti na suparničkoj polovini, uzeli loptu i izborilo slobodnjak s desnog krila. Vukotić je centrirao, a Zvezdini defanzivci interevenisali, makar privremeno.

33' - Evo video snimka pomenute druge dobre odbrane Miloševića:

32' - Ne može Partizan da izađe sa svoje polovine terena. A njegov suparnik sve opasniji. Šutira Krunić snažno - izblokiran je, proba i Katai, isti ishod. Steže Zvezda "obruč".

30' - Brzo je domaćin još jednom napravio problem rivalu, proboj po levoj strani završio je oštrim centaršutem Katai, a golmanovo istrčavanje i "boksovanje" lopte onemogućilo Arnautovića da dođe do nje.

27' - Nova velika šansa za Zvezdu! Sjajna odbrana Partizanovog golmana Miloševića, ovoga puta posle Arnautovićevog pokušaja glavom sa desnes trane. Izuzetno je reagovao čuvar mreže crno-belih!

Foto: Printskrin/Arena sport

Foto: Printskrin/Arena sport

24' - Crveno-beli pokušavaju da iz svog šesnaesterca krenu s organizacijom napada, a čim su prešli centar izgubili su posed. Na kratko su ga povratili, ali... em su izgubili loptu, em se Tiknizjan naljutio što mu Katai nije dodao, a bio je sam na levom krilu.

22' - Zvezda ponovo prenosi težište zbivanja na suparničku polovinu, dok Partizan nastavlja da mahom po svojoj desnoj strani traži u Tiknizjanu slabu tačku kroz koju će "slomiti" najvećeg rivala.

20' - Ovusu je malo kasnio sa dodavanjem u desnu stranu kao Seolu, koji je posle driblinga centirirao levom nogom, posle čega je Elšnik oprobao udarac a kako loptu nije dobro zahvatio, Partizan se odbranio. Ne i dugo zadržao loptu.

19' - Probala je Zvezda u dva navrata po levoj strani da pripreti, na kraju je Krunić prejako uputio loptu za kapitena Kataija.

17' - Zvezda se posle dužeg vremena preselila na suparničku polovinu terena, i to kad je Zdjelar faulirao Arnautovića koji se gradio na oko 40 metara od gola Partizana. Loptu crveno-beli vraćaju na svoj deo igrališta, da u miru krenu u novu akciju

16' - Još jedna nesvakidašnja greška crveno-belih, pres-igra rivala im zadaje mnogo problema. Novi korner za Partizan, međutim, nije doneo i novu šansu.

14' - Novi dobar presing gostiju, nova osvojena lopta, a onda i prilika posle kornera. Loptu izbacuje Mateus van terena, pa su se sporečkali poejdini akteri ovog derbija. Smiruje to sudija Pavle Ilić.

Foto: Printskrin/Arena sport

12' - Velika prilika za Partizan! Presing crno-belih je doneo iznenadu šansu crno-belima, šutirao je Dragojević "slabijom" nogom u situaciju 3-na-2, a odbranio nogom Mateus! Da je kapiten crno-belih pustio Andreja Kostića da šutira, bilo bi verovatno još opasnije, ali se sve desilo iznenadno, i za goste.

Foto: Printskrin/Arena sport

10' - Konačno je nastavljen derbi! I odmah šansa za Zvezdu. Prvi korner nije doneo veliku priliku, ali je potom Veljković imao odličnu poziciju posle centaršuta Elšnika, glavom je tukao sa oko 6 metara, a lopta prohujala tik iznad prečke!

10' - Dvaput je pokušavao Kostov da ode da izvede korner, a gađan je i topovskim udarima, i upalačima, a i nekoliko stolica je poletelo sa "juga"

7' - Prekinut je derbi! Topovskim udarima gađaju "grobari" mladog Kostova koji je došao da izvede korner.

6'- Šansa za Zvezdu! Kostov je presekao dodavanje rivala, s desne strane centirao Arnautović Kataiju, koji se oslobodio čuvara, gađao nisko dalji, levi ugao - a golman Milošević odbranio!

5' - Kostić je izbacio loptu posle solidnog centaršuta iz Zvezdinog slobodnjaka. A potom su crveno-beli izgubili loptu, pa je Partizan probao da se probije po desnoj strani. Sek je sve vreme najzapaženiji u igri crno-belih. Izborio je aut na sredini igrališta.

5' - Petrović je slučajno zakačio Ovusua po licu, pa je dosuđen prekršaj za domaćine. Slobodan udarac sa desnog krila, predaleko za direktan šut, doći će do centriranja.

4' - Milić interveniše kada je lopta krenula ka Arnautoviću, no i ovoga puta brzo Zvezda iznova osvaja posed.

3' - Pirotehnika "grobara" dovodi do toga da se dim nadvija nad golom pod južnom tribinom. A crno-beli su napravili i drugi prekršaj, na centru, posle gubljenja lopte od strane Seka koji je probao da se probije "kroz" trojicu.

2' - Zvezda je probala da iz prvog napada pripreti, otklonio je tu opasnost Demba Sek koji se vratio u Partizanov kazneni prostor, no odmah potom domaćin je opet došao do lopte. Sek je potom napravio prekršaj na sredini terena, nagazio je Erakovića. Fer potez potom - prišao je da se izvini.

1' - Počela je utakmica!

Crvena zvezda - Partizan, 178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan 0:0 Beograd - Stadion : Rajko Mitić; Sudija : Pavle Ilić Crvena zvezda: Mateus, Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan, Elšnik, Krunić, Ovusu, Kostov, Katai, Arnautović

Partizan: Milošević, Roganović, Milić, Mitrović, Simić, Petrović, Dragojević, Zdjelar, Vukotić, Sek, A. Kostić

16.58 - Koreografija "delija" - kvarenje parnog valjka:

Foto: Printskrin/Arena sport

16.57 - Fudbaleri Zvezde su izašli na teren u majicama "Mihajlović u večnost", u znak sećanja na prerano preminulog Sinišu Mihajlovića, legednu Zvezde, srpskog ali i italijanskog fudbala.

Foto: Printskrin/Arena sport

16.56 - I selektor Veljko Paunović je u loži

Foto: Printskrin/Arena sport

16.53 - U Partizanu su presrećni, rasprodate sve karte za "grobare"

15.55 - Evo i sastava!

Crvena zvezda: Mateus, Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan, Elšnik, Krunić, Ovusu, Kostov, Katai, Arnautović

Partizan: Milošević, Roganović, Milić, Mitrović, Simić, Petrović, Dragojević, Zdjelar, Vukotić, Sek, A. Kostić

Uoči meča

Nije ovo uobičajeni derbi. Nije uopšte.

Obično bi važilo pravilo da "nema favorita" kada igraju dva naša najtrofejnija kluba, naročito kada ih, kao sada, razdvaja samo bod na tabeli Superlige Srbije (Zvezda u ovaj okršaj ulazi kao vodeća, sa 54 boda, dok je Partizan drugoplasirani sa 53). Ali, Partizan je doživeo neverovatno poniženje od strane svetskih kladionica, jer mu gotovo nijedna - ne daje gotovo nikakve šanse da izađe kao pobednik sa stadiona "Rajko Mitić".

Naravno, i ovaj okršaj "večitih" imao je ružnu uvertiru, a rat saopštenjima počeo je kada se Partizan oglasio nezadovoljan odlukom ko sudi 178. derbi, da bi potom Zvezda na neverovatan način odgovorila Partizanu, uz korišćenje i reči poput "početnici", a sve je prestalo posle crno-belog oglašavanja o "jeftinim provokacijama".

Šta kažu treneri?

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da je večiti derbi uvek nepredvidiv i da je to utakmica u kojoj nema kalkulacija.

"Derbi je svetinja srpskog fudbala. Uvek daješ sve. Tako će, siguran sam, biti i sutra. Niko ne može da me ubedi da derbi neće biti teža utakmica nego ona u Lilu. Mi smo u Lilu odigrali dobru utkamicu, ali ništa nismo završili. Započeli smo seriju od tri važne utakmice u sedam dana. Napravili smo plan da svi budu dostupni i daju doprinos. Biće promena u derbiju, da bi mogli da održimo visok ritam. Nijedan derbi nije bio identičan, svaki nosi svoju težinu", rekao je Stanković uoči derbija.

Trener Partizana Nenad Stojaković naveo je da njegova ekipa ide na pobedu na "Marakani".

"Ovo je moj prvi derbi. Mi smo u ovoj utakmici već od kraja meča protiv Spartaka. Zvezda je dominantna i osam godina osvaja titule. Ovo je najveća utakmica srpskog fudbala, mi smo tu da uživamo. Gledao sam njihovu utakmicu protiv Lila. Večiti rival ima širok roster, veliki kvalitet, ali verujem u našu mladost. Fudbal i sport ne pamte prošlost, ja takođe, gledam u ovaj trenutak i moja poruka je - ako želiš da ispuniš potencijal, budi ovde i sad", poručio je Stojaković.

Zvezda je u 177 prvenstvenih mečeva protiv Partizana zabeležila 71 pobedu, 58 puta je bilo nerešeno, dok su "crno-beli" trijumfovali u 48 utakmica, a gol razlika je 251:210 u korist kluba iz Ljutice Bogdana.

