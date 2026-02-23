"PUTIN JE ZAPOČEO TREĆI SVETSKI RAT" Zelenski zapretio: Mora biti zaustavljen

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin već započeo treći svetski rat i da mora biti zaustavljen snažnim vojnim i ekonomskim pritiskom.

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je u intervjuu za BBC poručio da Ukrajina neće pristati na teritorijalne ustupke Moskvi u zamenu za prekid vatre, ocenivši da bi povlačenje sa teritorija koje Rusija trenutno kontroliše predstavljalo "napuštanje stotina hiljada ljudi" i slabljenje pozicija zemlje.

"Verujem da je Putin to već započeo. Pitanje je koliko će teritorije moći da osvoji i kako ga zaustaviti... Rusija želi da nametne svetu drugačiji način života i da promeni živote koje su ljudi sami izabrali", rekao je Zelenski, dodajući da bi eventualni ustupci samo privremeno zadovoljili Moskvu.

On je ocenio da bi Rusiji bila potrebna kratka pauza za oporavak, nakon čega bi, prema njegovim rečima, mogla da nastavi ratne operacije.

Komentarišući pregovore o prekidu vatre, Zelenski je istakao da pobeda za Ukrajinu znači očuvanje nezavisnosti i povratak teritorija u granicama iz 1991. godine, ali je naveo da bi pokušaj da se to ostvari odmah podrazumevao ogromne ljudske gubitke.

"Zemlja bez ljudi nije ništa", rekao je on, naglasivši da Ukrajina trenutno nema dovoljno oružja za takav poduhvat bez dodatne pomoći partnera.

Na pitanje da prokometariše stav američkog predsednika Donalda Trampa da su teritorijalni ustupci Ukrajine Rusiji ključ za prekid vatre, kao i da Ukrajina ne može da dobije rat, Zelenski je poručio da se Ukrajinci bore za nezavisnost

"Danas ste u Kijevu, u glavnom ste gradu naše domovine, u Ukrajini ste. Veoma sam zahvalan na tome. Hoćemo li izgubiti? Naravno da ne, jer se borimo za nezavisnost Ukrajine", rekao je ukrajinski lider.

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Zelenski je istakao da su Ukrajini potrebne dugoročne bezbednosne garancije koje bi bile potvrđene u američkom Kongresu, "kako bi bile trajne bez obzira na promene administracije".

On je naveo i da bi eventualno održavanje izbora u Ukrajini bilo moguće tek uz bezbednosne garancije i izmene zakonodavstva, imajući u vidu ratno stanje, milione raseljenih i teritorije pod ruskom kontrolom.

Zelenski je napomenuo da nije odlučio da li će se ponovo kandidovati, kad god se održe izbori.

"Možda ću se kandidovati, a možda i neću", naveo je.

Zelenski je ponovio da Ukrajina ostaje odlučna da nastavi borbu i da je krajnji cilj zaustavljanje Rusije.

"Naravno, pobeda bi značila vraćanje normalnog života Ukrajinaca i okončanje ubijanja. Ali širi pogled na pobedu koji je predstavio odnosio se na globalnu pretnju za koju kaže da dolazi od Putina. Verujem da je zaustavljanje Putina danas i sprečavanje njegove okupacije Ukrajine pobeda za ceo svet. Jer Putin se neće zaustaviti na Ukrajini", poručio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je odbacio optužbe da je "diktator" i da je započeo rat, ocenjujući da su to neistinite tvrdnje koje se poklapaju sa narativom Moskve.



(Tanjug)