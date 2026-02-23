PALA ODLUKA! Evo ko će biti novi trener Partizana
Fudbalski klub Partizan po svemu sudeći promeniće trenera nakon poraza u derbiju i povratka na osetniji minus nakon manje od mesec dana.
Nenad Stojaković je pred otkazom, a kako je potvrđeno "Kuriru" novi trener crno-belih biće legenda kluba Damir Čakar kome će prvi pomoćnik biti Đorđije Ćetković.
Čini se da će oni biti prelazno rešenje do kraja sezone kada će se pažljivo izabrati novi trener. Do tada poverenje će biti ukazano legendi.
Stojaković je klub preuzeo u novembru prošle godine kada je nasledio Srđana Blagojevića. Na 10 utakmica ostvario je šest pobeda uz jedan remi i tri poraza.
