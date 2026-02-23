Svet

ZELENSKI NA KOLENIMA: Ruske snage porazile tzv. švedsku brigadu VSU, Putin likuje

В.Н.

23. 02. 2026. u 08:10

Specijalne snage „Ahmat“ i jedinice grupe „Sever“ potukle su jedinice takozvane švedske 21. Posebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Sumskoj oblasti, izjavio je za Sputnjik komandant grupe „Presa“ specijalnih snaga sa pozivnim Salza.

ЗЕЛЕНСКИ НА КОЛЕНИМА: Руске снаге поразиле тзв. шведску бригаду ВСУ, Путин ликује

Foto: Profimedia/Ilustracija/Gemini

21. Posebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine naziva se „švedska“, jer je većina njenih vojnika prošla obuku na poligonima NATO-a, a sama brigada je opremljena švedskim oklopnim vozilima i naoružanjem. Ova brigada učestvovala je u napadu na Kursku oblast, ali je pretrpela gubitke.

„Pedeset odsto brigade čine pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, stanovnici Ukrajine, savezničkih zemalja i pristalice te ideologije koji su obučavani u bazama NATO-a“, objasnio je komandant.

On je dodao da je nakon gubitaka u Kurskoj operaciji ova brigada ukrajinskih oružanih snaga povučena, a krajem prošle godine ponovo je primećena u jednom od područja u Sumskoj oblasti.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi LJiljani: LJubljena moja, sve je isto

"PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA" Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi Ljiljani: Ljubljena moja, sve je isto