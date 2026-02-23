Specijalne snage „Ahmat“ i jedinice grupe „Sever“ potukle su jedinice takozvane švedske 21. Posebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Sumskoj oblasti, izjavio je za Sputnjik komandant grupe „Presa“ specijalnih snaga sa pozivnim Salza.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Gemini

21. Posebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine naziva se „švedska“, jer je većina njenih vojnika prošla obuku na poligonima NATO-a, a sama brigada je opremljena švedskim oklopnim vozilima i naoružanjem. Ova brigada učestvovala je u napadu na Kursku oblast, ali je pretrpela gubitke.

„Pedeset odsto brigade čine pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, stanovnici Ukrajine, savezničkih zemalja i pristalice te ideologije koji su obučavani u bazama NATO-a“, objasnio je komandant.

On je dodao da je nakon gubitaka u Kurskoj operaciji ova brigada ukrajinskih oružanih snaga povučena, a krajem prošle godine ponovo je primećena u jednom od područja u Sumskoj oblasti.

(Sputnjik)