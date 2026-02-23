ZELENSKI NA KOLENIMA: Ruske snage porazile tzv. švedsku brigadu VSU, Putin likuje
Specijalne snage „Ahmat“ i jedinice grupe „Sever“ potukle su jedinice takozvane švedske 21. Posebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Sumskoj oblasti, izjavio je za Sputnjik komandant grupe „Presa“ specijalnih snaga sa pozivnim Salza.
21. Posebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine naziva se „švedska“, jer je većina njenih vojnika prošla obuku na poligonima NATO-a, a sama brigada je opremljena švedskim oklopnim vozilima i naoružanjem. Ova brigada učestvovala je u napadu na Kursku oblast, ali je pretrpela gubitke.
„Pedeset odsto brigade čine pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, stanovnici Ukrajine, savezničkih zemalja i pristalice te ideologije koji su obučavani u bazama NATO-a“, objasnio je komandant.
On je dodao da je nakon gubitaka u Kurskoj operaciji ova brigada ukrajinskih oružanih snaga povučena, a krajem prošle godine ponovo je primećena u jednom od područja u Sumskoj oblasti.
(Sputnjik)
