A NAKON ŠAMARA OD ZVEZDE! Partizan povukao radikalan potez

23. 02. 2026. u 06:02

IZGUBIO je Partizan u večitom derbiju, ali još više navijači boli nemoć u sudaru sa Zvezdom.

А НАКОН ШАМАРА ОД ЗВЕЗДЕ! Партизан повукао радикалан потез

FOTO: Ata images

Crno-beli nijednog trenutka nisu bili ravnopravan rival. I kao po običaju ceh plaća šef struke. 

Naime, prema saznanjima Sport kluba, Nenadu Stojakoviću će u ponedeljak biti saopšteno da više nije trener prvog tima Partizana. Neće voditi trening oporavka zakazan za 11 časova, a odluku će mu lično saopštiti potpredsednik za sportska pitanja u Partizanu Predrag Mijatović u Sportskom centru "Zemunelo".

Izdržao je Stojaković svega tri meseca na klupi Partizana, vodio ekipu na devet zvaničnih utakmica uz učinak od pet pobeda, tri poraza i remi. Pred poslednje kolo jesenjeg dela Superlige Srbije, crno-beli su imali četiri boda prednosti u odnosu na večitog rivala, da bi početkom 2026. godine brzo skliznuli na drugu poziciju i vratili Zvezdu na čelo tabele.

FOTO: FK Partizan

 

Mogući Stojakovićevi naslednici su Damir Čakar i Đorđije Ćetković, bar kao privremena rešenja. Partizan će u 25. rundi Superlige Srbije kod kuće (subota 18.30) dočekati OFK Beograd.

