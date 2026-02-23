IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo gde se nalazi Novak Đoković, totalni sunovrat Srba

Karlos Alkaraz je siguran na prvoj poziciji na ATP listi sa 13,550 bodova. Posle osvajanja Australijan opena, Španac je podigao pehar i u Dohi, zaradio 400 bodova i dodatno popravio bodovni saldo.

FOTO: Tanjug/AP

S druge strane Janik Siner zaostaje za najvećim rivalom. Eliminisan je u četvrtfinalu Dohe pa je zaradio samo 100 bodova, trenutno je drugi sa 10,400 poena pred masterse u Americi - Indijan Vels i Majami.

Treći teniser sveta je Novak Đoković sa 5,280 bodova, dok je iza njega i dalje Aleksandar Zverev sa 4,555, a Lorenco Muzeti je ostao na petoj poziciji sa 4,405 bodova.

Aleks se Minor je i ove nedelje na šestoj poziciji sa 4,235 bodova. Iza njega je Tejlor Fric koji je napredovao jedno mesto i ima 4,220 bodova. Feliks Ože Alijasim je osmi sa 4,080 poena. Ben Šelton je ostao na devetoj poziciji sa 4,050 bodova, a Aleksandar Bublik ne mrda sa desetog mesta, ima 3,405 bodova.

Što se tiče srpskih tenisera situacija nikako nije dobra, imamo samo dvojicu igrača među 100 najboljih. Pored četvrtog tenisera sveta Novaka Đokovića. Miomir Kecmanović je 84. na ATP listi sa 685 bodova, dok je Hamad Međedović nažalost ispao iz 100 najboljih, pa je ove nedelje na 102. poziciji sa 565 poena. Dušan Lajović je napredovao 13 mesta i nalazi se za 116. mestu sa 541 bodom, dok je Na 114. poziciji Laslo Đere 118. i ima 538 poena..

Katastrofa za srpski tenis! Ne računajući Đokovića koga praktično i ne zanima ATP lista, o čemu je više puta govorio, ostali naši momci su drastično nazadovali.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu