POLITIKO IZNEO ŠOK TVRDNJE: Ova zemlja razmatra da hitno održi referendum o članstvu u EU

ISLAND razmatra mogućnost da već u avgustu ove godine održi referendum o obnovi pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, znatno pre ranije planiranog roka 2027. godine, prenosi portal Politiko.

Foto: AP

Prema navodima izvora upoznatih sa pripremama, islandski parlament bi u narednim sedmicama mogao da saopšti datum izjašnjavanja građana o nastavku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Island je podneo zahtev za članstvo 2009. godine, u jeku finansijske krize, ali je vlada 2013. zamrzla pregovore, da bi 2015. Rejkjavik zatražio da se više ne smatra kandidatom za članstvo.

Ovaj potez dolazi nakon niza poseta političara EU Islandu i islandskih političara Briselu. "Ako Islanđani glasaju za, mogli bi da se pridruže EU pre bilo koje druge zemlje kandidata", rekao je jedan od izvora.

Ubrzavanje rokova dolazi u trenutku jačanja debate o proširenju EU, dok Brisel razmatra nove modele integracije, uključujući i mogućnost delimičnog članstva za Ukrajinu.

Takođe, eskalacija pretnji iz SAD, među kojima je i šala Bilija Longa, Trampovog kandidata za ambasadora na Islandu, da će zemlja postati 52. američka država i da će on biti guverner, povećala je hitnu situaciju.

"Mislim da je činjenica da je Island pomenut četiri puta u Trampovom govoru (/na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošlog meseca, dok je američki predsednik govorio o Grenlandu) svakako usmerila pažnju", rekao je drugi zvaničnik EU upoznat sa situacijom, dodajući da to "mora da je uznemirujuće za malu zemlju".

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je za Politiko da se razgovor o proširenju sve više vodi u kontekstu bezbednosti i pripadnosti u svetu promenjenih geopolitičkih odnosa.

"Sve se više radi o bezbednosti, o pripadnosti i o očuvanju naše sposobnosti da delujemo u svetu konkurentskih sfera uticaja. To se tiče svih Evropljana", istakla je Kos.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nedavno se u Briselu sastala sa islandskom premijerkom Kristrun Frostadotir i ocenila da partnerstvo sa Islandom "donosi stabilnost i predvidljivost u nestabilnom svetu".

Fon der Lajen, koja je posetila Island prošlog jula, sastala se sa Frostadotir tokom sastanka Nordijskog saveta u Stokholmu prošle jeseni i pohvalila je Island zbog jačanja saradnje sa EU. Fon der Lajen će ponovo posetiti arktički region u martu.

Prema ocenama analitičara, rastuće geopolitičke tenzije, uključujući trgovinske mere Sjedinjenih Američkih Država prema Islandu i bezbednosna pitanja na Arktiku, doprinele su jačanju podrške javnosti za bliže veze sa EU.

Island je član Evropskog ekonomskog prostora i Šengenske zone, što znači da je već uskladio veliki deo zakonodavstva sa pravilima EU. Pre zamrzavanja pregovora zatvorio je 11 od 33 pregovaračka poglavlja.

Ipak, pristupanje Uniji moglo bi da naiđe na unutrašnje političke prepreke, pre svega zbog pitanja prava na ribolov, koja su i ranije predstavljala tačku sporenja.

Velika Britanija i Island dugo imaju napete odnose oko ribolova, učestvujući u nizu nasilnih sukoba nazvanih "Rat bakalara" između 1950-ih i 1970-ih. Tokom pregovora o pristupanju Islanda postojale su ozbiljne tenzije između dve zemlje, a Velika Britanija je bila zabrinuta zbog količine skuše koju su islandski ribarski brodovi lovili. Spor, nazvan "Rat skuše", doveo je do toga da je EU zapretila trgovinskim sankcijama Islandu.

Ali sada kada je Britanija van EU, prava na ribolov mogla bi biti manja prepreka, navodi Politiko.

U slučaju da građani podrže obnovu pregovora, Island bi, prema oceni pojedinih zvaničnika, mogao relativno brzo da napreduje ka članstvu, ali bi konačna odluka zahtevala još jedan referendum po završetku pregovora.

"Na papiru, ne bi bilo previše teško, čak bi moglo potrajati samo godinu dana da se zatvore sva pregovaračka poglavlja", rekao je zvaničnik EU.

Međutim, osoba upoznata sa raspoloženjem na Islandu upozorila je da bi takav vremenski rok bio previše ambiciozan s obzirom na teškoće nekih elemenata pregovora.

Island ima peti najveći BDP po glavi stanovnika na svetu, što članstvo u EU čini manje privlačnim nego za druge koji se bore da se pridruže bloku, navodi briselski portal.

Island zauzima strateški važnu lokaciju u Severnom Atlantiku, južno od Arktičkog kruga, nema vojsku i oslanja se na članstvo u NATO-u i bilateralni sporazum o odbrani sa SAD iz 1951. godine za svoju bezbednost.

(Tanjug)

