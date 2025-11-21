NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
Portparol vlade rekao je da Berlin "u principu podržava napore SAD", dodajući da Nemačka "pozdravlja i deli posvećenost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj se pruže čvrste bezbednosne garancije", prenosi Tanjug.
Očekuje se da će evropski lideri održati hitne razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o američko-ruskim mirovnim planovima.
"Blumberg" izveštava da se očekuje da će se brojni evropski lideri - uključujući Kira Starmera iz Velike Britanije, Emanuela Makrona iz Francuske i Fridriha Merca iz Nemačke - pridružiti hitnom telefonskom razgovoru sa Zelenskim u podne po evropskom vremenu kako bi razgovarali o američko-ruskom predlogu za okončanje rata.
Rojters je takođe potvrdio da se Merc povukao sa planiranog događaja kako bi oslobodio svoj raspored i pridružio se telefonskom razgovoru.
Očekuje se dalji sastanak na marginama samita G20 u Južnoj Africi u subotu, naveo je "Blumberg".
Nemački tabloid "Bild" izveštava da se očekuje da će Merc održati telefonski razgovor ne samo sa Zelenskim, već i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predstavio je mirovni plan za Ukrajinu i Rusiju koji sadrži 28 tačaka, a koji predviđa da Ukrajina odustane od dodatnih teritorija na istoku, ograniči vojsku i formalno se odrekne članstva u NATO-u, objavio je Aksios.
Preporučujemo
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
21. 11. 2025. u 13:24
TRAMP NEĆE "VOUK " AGENDU U DAVOSU: Odmah da se ukloni
21. 11. 2025. u 12:26
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)