NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"

Новости онлине

21. 11. 2025. u 12:37

NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.

Foto: Profimedia

Portparol vlade rekao je da Berlin "u principu podržava napore SAD", dodajući da Nemačka "pozdravlja i deli posvećenost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj se pruže čvrste bezbednosne garancije", prenosi Tanjug.

Očekuje se da će evropski lideri održati hitne razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o američko-ruskim mirovnim planovima.

"Blumberg" izveštava da se očekuje da će se brojni evropski lideri - uključujući Kira Starmera iz Velike Britanije, Emanuela Makrona iz Francuske i Fridriha Merca iz Nemačke - pridružiti hitnom telefonskom razgovoru sa Zelenskim u podne po evropskom vremenu kako bi razgovarali o američko-ruskom predlogu za okončanje rata.

Rojters je takođe potvrdio da se Merc povukao sa planiranog događaja kako bi oslobodio svoj raspored i pridružio se telefonskom razgovoru.

Očekuje se dalji sastanak na marginama samita G20 u Južnoj Africi u subotu, naveo je "Blumberg".

Nemački tabloid "Bild" izveštava da se očekuje da će Merc održati telefonski razgovor ne samo sa Zelenskim, već i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predstavio je mirovni plan za Ukrajinu i Rusiju koji sadrži 28 tačaka, a koji predviđa da Ukrajina odustane od dodatnih teritorija na istoku, ograniči vojsku i formalno se odrekne članstva u NATO-u, objavio je Aksios.

