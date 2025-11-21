HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA SA ZELENSKIM: Da li je na pomolu kraj rata u Ukrajini?

OČEKUJE se da će evropski lideri održati hitne razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o američko-ruskim mirovnim planovima.

Foto: Profimedia

"Blumberg" izveštava da se očekuje da će se brojni evropski lideri - uključujući Kira Starmera iz Velike Britanije, Emanuela Makrona iz Francuske i Fridriha Merca iz Nemačke - pridružiti hitnom telefonskom razgovoru sa Zelenskim u podne po evropskom vremenu kako bi razgovarali o američko-ruskom predlogu za okončanje rata.

Rojters je takođe potvrdio da se Merc povukao sa planiranog događaja kako bi oslobodio svoj raspored i pridružio se telefonskom razgovoru.

Očekuje se dalji sastanak na marginama samita G20 u Južnoj Africi u subotu, naveo je "Blumberg".

Nemački tabloid "Bild" izveštava da se očekuje da će Merc održati telefonski razgovor ne samo sa Zelenskim, već i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Podsetimo, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Tramp predstavio je mirovni plan za Ukrajinu i Rusiju koji sadrži 28 tačaka, a koji predviđa da Ukrajina odustane od dodatnih teritorija na istoku, ograniči vojsku i formalno se odrekne članstva u NATO-u, objavio je Aksios.

Nemački ministar spoljnih poslova: Plan SAD za Ukrajinu nije konačan

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas da smatra da je plan koji su podržale Sjedinjene Američke Države za okončanje rata u Ukrajini samo spisak pitanja koja je potrebno hitno razmotriti između Ukrajine i Rusije, napominjući da to nije konačan plan.

On je naveo da je telefonom dugo razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom.

- Sve je još uvek u promenljivom stanju, a američki državni sekretar Marko Rubio je takođe rekao da razgovori podrazumevaju sastavljanje liste tema i opcija koje još uvek treba razmotriti i razgovarati - rekao je Vadeful u emisiji "Hojt žurnal" na tv kanalu ZDF.

Vadeful je ocenio da je svaki napor da se obe strane dovedu za pregovarački sto "ispravan i vredan podrške".

- Pozicija Nemačke je evropska pozicija, a to znači da podržavamo Ukrajinu. Želimo da osiguramo da Ukrajina može da raspravlja o ovim pitanjima sa pozicije snage - rekao je Vadeful, a prenosi Tanjug.

Stefanišina: Promena granica Ukrajine ne može biti na pregovaračkom stolu sa Rusijom

Priča o mogućoj promeni granica i uspehu Rusije u njenoj agresiji nije nešto prihvatljivo za Ukrajinu, izjavila je danas ambasadorka Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Olga Stefanišina.

Stefanišina je na Globalnom samitu žena 2025. u Vašingtonu, istakla da teritorijalni integritet Ukrajine i promena granica Ukrajine ne mogu da budu na pregovaračkom stolu.

- Reći da Ukrajina menja granice i da Rusija uspeva u svojoj vojnoj agresiji nije prihvatljivo. Naravno, ugrožavanje nezavisnosti Ukrajine i dozvoljavanje Rusiji da ima mišljenje o novoj agresiji nije prihvatljivo - dodala je ona, prenosi Ukrinform.

Stefanišina je naglasila da "ako ozbiljno govorimo o 28 ruskih tačaka, one zapravo nemaju smisla".

- Mislim da smo sigurni u sebe i podržavamo vođstvo predsednika (SAD Donalda) Trampa, ali lično me brine da Rusi uvek izbegavaju razgovor licem u lice. Moj najveći strah je da će Rusi nastaviti da odugovlače proces i igraju taktičke igre - ocenila je ona.

Otpravnica poslova SAD Džuli Dejvis izjavila je ranije da su ona i sekretar vojske SAD Den Driskol u četvrtak vodili "izuzetno konstruktivne razgovore" sa ukrajinskim rukovodstvom o okončanju rata.

Fon der Lajen: EU će nastaviti da podržava UKR, snakcije nanose štetu ekonomiji RUS

Evropska unija će nastaviti da podržava Ukrajinu, jer je Ukrajina žrtva agresije, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i istakla da sankcije Rusiji nanose štetu njenoj ekonomiji.

- Ukrajina može da računa na nas, jer ovo nije samo agresija na Ukrajinu, već agresija na principe Povelje UN - rekla je Fon der Lajen u govoru u Johanesburgu, gde prisustvuje samitu G20, prenosi Rojters.

Prema njenim rečima, EU je uvela 19 paketa sankcija i one imaju efekta.

- To se vidi kada pogledate sve veće probleme ruske ekonomije - galopirajuću inflaciju, rastuće kamatne stope i pregrejanu ratnu ekonomiju. Polako ali sigurno, podaci pokazuju da sankcije deluju - istakla je Fon der Lajen.

U Johanseburgu se održava prvi samit G-20 na afričkom kontinentu.

