(MAPA) KOTAO JE PROKLJUČAO: Rusi čiste Pokrovsk, VSU pokušava kontranapade i bekstvo iz okruženja (VIDEO)
U POKROVSKU (Krasnoarmejsk), jurišne grupe 2. armije nastavljaju da uništavaju opkoljene jedinice ukrajinskih oružanih snaga u mikrorejonima Centralni i Gornjak, kao i u zapadnoj industrijskoj zoni.
Čišćenje sela Rovno je u toku.
U proteklih 24 sata, četvorica vojnika ukrajinskih oružanih snaga su se dobrovoljno predala.
Odbijeno je šest napada oklopnih vozila jedinica 32. mehanizovane brigade i 425. puka „Skala“ Oružanih snaga Ukrajine iz oblasti Grišino.
Uništeno je do 30 militanata i jedno oklopno borbeno vozilo „Kazak“.
U Mirnogradu (Dimitrov), jurišne jedinice 51. armije nastavljaju aktivne ofanzivne operacije u mikrorejonima Vostočni i Zapadni i južnom delu grada.
SNIMCI IZ OSLOBOĐENOG ŠAHTJORSKOG MIKROREJONA
Ruski vojnici pružaju medicinsku pomoć i hranu civilima koji su ostali u gradu.
Svi koji žele da ostanu evakuišu se u bezbednu zonu i smeštaju u privremene smeštajne objekte.
Vojnici proveravaju područje u potrazi za eksplozivom i deaktiviraju ga.
(RVvoenkor)
