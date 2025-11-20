Svet

(MAPA) KOTAO JE PROKLJUČAO: Rusi čiste Pokrovsk, VSU pokušava kontranapade i bekstvo iz okruženja (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 11. 2025. u 17:33

U POKROVSKU (Krasnoarmejsk), jurišne grupe 2. armije nastavljaju da uništavaju opkoljene jedinice ukrajinskih oružanih snaga u mikrorejonima Centralni i Gornjak, kao i u zapadnoj industrijskoj zoni.

(МАПА) КОТАО ЈЕ ПРОКЉУЧАО: Руси чисте Покровск, ВСУ покушава контрaнападе и бекство из окружења (ВИДЕО)

Foto printskrin oruzjeonline.com

Čišćenje sela Rovno je u toku.

U proteklih 24 sata, četvorica vojnika ukrajinskih oružanih snaga su se dobrovoljno predala.

Odbijeno je šest napada oklopnih vozila jedinica 32. mehanizovane brigade i 425. puka „Skala“ Oružanih snaga Ukrajine iz oblasti Grišino.

Uništeno je do 30 militanata i jedno oklopno borbeno vozilo „Kazak“.

U Mirnogradu (Dimitrov), jurišne jedinice 51. armije nastavljaju aktivne ofanzivne operacije u mikrorejonima Vostočni i Zapadni i južnom delu grada.

SNIMCI IZ OSLOBOĐENOG ŠAHTJORSKOG MIKROREJONA

Ruski vojnici pružaju medicinsku pomoć i hranu civilima koji su ostali u gradu.

Svi koji žele da ostanu evakuišu se u bezbednu zonu i smeštaju u privremene smeštajne objekte.


Vojnici proveravaju područje u potrazi za eksplozivom i deaktiviraju ga.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)