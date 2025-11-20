U POKROVSKU (Krasnoarmejsk), jurišne grupe 2. armije nastavljaju da uništavaju opkoljene jedinice ukrajinskih oružanih snaga u mikrorejonima Centralni i Gornjak, kao i u zapadnoj industrijskoj zoni.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Čišćenje sela Rovno je u toku.

U proteklih 24 sata, četvorica vojnika ukrajinskih oružanih snaga su se dobrovoljno predala.

Odbijeno je šest napada oklopnih vozila jedinica 32. mehanizovane brigade i 425. puka „Skala“ Oružanih snaga Ukrajine iz oblasti Grišino.

Uništeno je do 30 militanata i jedno oklopno borbeno vozilo „Kazak“.

U Mirnogradu (Dimitrov), jurišne jedinice 51. armije nastavljaju aktivne ofanzivne operacije u mikrorejonima Vostočni i Zapadni i južnom delu grada.

SNIMCI IZ OSLOBOĐENOG ŠAHTJORSKOG MIKROREJONA

Ruski vojnici pružaju medicinsku pomoć i hranu civilima koji su ostali u gradu.

Svi koji žele da ostanu evakuišu se u bezbednu zonu i smeštaju u privremene smeštajne objekte.



Vojnici proveravaju područje u potrazi za eksplozivom i deaktiviraju ga.

(RVvoenkor)

