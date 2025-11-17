POSLEDNJA BITKA SA RUSIJOM Očaj ili inovacija? Kijev formira vojsku od 30.000 robota (VIDEO)

RAT u Ukrajini je već otvorio novo poglavlje: robotsko ratovanje, a njegova budućnost izgleda jednako surovo i nehumano kao i tehnologija koja ga pokreće.

Foto jutjub/Sila sa Istoka

Ukrajina, suočena sa iscrpljenošću više od tri godine žestokog rata, iscrpljenim zalihama i stalnim gubitkom ljudstva, nastoji da transformiše bojno polje kroz masovnu proizvodnju kopnenih robotskih sistema.

To je napor koji kombinuje očaj i inovaciju: Kijev se nada da će zameniti svoje stare vojnike mašinama, dok pokušava da smanji troškove i broj žrtava.

Međutim, ova strategija nosi ozbiljne rizike – ne samo zato što se Ukrajina oslanja na sopstvenu vojnu industriju, koja je stalno pod ruskim bombardovanjem, objašnjava američki National Interest u analizi.

Izbor da se roboti proizvode u zemlji smanjuje troškove, ali istovremeno izlaže kritične proizvodne linije trenutnom uništenju.

30.000 ROBOTA – AMBICIOZAN CILj SA REALNIM OGRANIČENjIMA

Viktor Pavlov, komandant Treće jurišne brigade i osnivač „Škole kopnenih robotskih sistema“, rekao je zapadnim pokroviteljima da je Ukrajini potrebno 30.000 robota do sledeće godine.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Plan je izuzetno ambiciozan, i prilično utopijski. Više od 30 proizvodnih ugovora je već potpisano u prvom kvartalu 2025. godine, sa ciljem isporuke 15.000 jedinica do kraja godine. Robote proizvode ukrajinske kompanije kako bi se smanjili troškovi.

Najjednostavnije verzije koštaju oko 10.000 dolara po jedinici, dok najnaprednije dostižu ili prelaze 50.000 dolara. Razlika u ceni takođe odražava razliku u operativnoj vrednosti: jeftini roboti su ranjivi, dok su skuplji pouzdaniji, sa robusnim navigacionim sistemima i većom operativnom autonomijom.

ULOGA KOPNENIH ROBOTSKIH SISTEMA NA BOJNOM POLjU

Kopneni robotski sistemi nisu samo „igračke“ na daljinsko upravljanje. Vojske ih koriste u širokom spektru misija:

*Transport zaliha i municije do borbenih linija.

*Evakuacija ranjenika pod vatrom.

*Razminiranje i izviđanje područja visokog rizika.

*Direktno angažovanje u borbi, pri čemu neki nose oružje za napade na pešadiju ili oklopna vozila.

Tipičan primer je Krampus, ukrajinski robot opremljen termobaričnim raketnim bacačima, sposoban da napada ruske položaje ili vozila sa smrtonosnom efikasnošću. Prema Rojtersu, u ukrajinskim snagama već postoje „jedinice robotskih vozila“, što dokazuje da integracija robota u borbenu strukturu nije teoretska već stvarna.

Upotreba ovih mašina se navodno već isplatila u nekim slučajevima. Treća jurišna brigada tvrdi da je sprovela operaciju koristeći samo kopnene robote i FPV dronove, što je, kako tvrde, dovelo do kapitulacije ruskih trupa.

Foto MO Rusije

UKRAJINSKA TEHNOLOŠKA INICIJATIVA

Kijev je 2024. godine pokrenuo program Brave1, partnerstvo vlade i industrije za razvoj dronova, elektronskih sistema i robotskih platformi. Kao deo programa, već je podneto preko 200 dizajna za nova robotska vozila.

Ukrajina uz podsticaj sa zapada sada pokušava da se pretvori u centar odbrambene tehnologije, uprkos ogromnim logističkim izazovima.

Svaki novi razvijeni robot poboljšava ne samo borbene sposobnosti zemlje već i njenu tehnološku bazu, jačajući njenu odbrambenu industriju i privlačeći strane investicije. Sa druge strane, svaki realni borbeni test robota pruža dragocene podatke zapadu.

PREDNOSTI: EKONOMIČNOST, PREŽIVLjAVANjE I EFIKASNOST

Glavna logika usvajanja kopnenih robotskih sistema je nadoknada ljudskih gubitaka mašinama.

Sa konstantnim smanjenjem broja pripadnika ukrajinske vojske i sve većim nedostatkom iskusnog osoblja, robotske platforme nude:

*Smanjenje ljudskih žrtava, jer roboti mogu da obavljaju opasne misije.

*Niže troškove po operaciji u poređenju sa obukom i održavanjem borbenih jedinica.

*Povećano preživljavanje jedinica, pri čemu roboti deluju kao „oči i ruke napred“ na bojnom polju.

Ako se postigne cilj od 30.000 jedinica, robot bi mogao u nekoj meri da nadoknadi katastrofalne gubitke ljudstva Ukrajine, omogućavajući snagama da održe operativnu snagu u dugotrajnom ratu.

Sistem odbrane ubrzano radi na uvođenju daljinski navođenih sredstava, Foto N. Skenderija

MANE: TROŠKOVI, RANjIVOST I OGRANIČENjA

Uprkos svom obećanju, ova tehnologija nije svemoguća. Roboti se suočavaju sa ozbiljnim problemima:

*Težak teren (blato, sneg, krateri) ograničava njihovu mobilnost.

*Rusko elektronsko ometanje često prekida komunikaciju i kontrolu robota.

*Domaća proizvodnja ih čini metom za ruske rakete, koje pogađaju fabrike i vodove snabdevanja.

Pavlov priznaje da potpuna integracija ovih sistema zahteva novu vojnu logiku. Jedinice moraju naučiti kako da rade sa robotima, kako da ih zaštite i kako da iskoriste njihovo prisustvo za kombinovane operacije.

Foto printskrin telegram/rosteh Ruski dron

ROBOTSKA BITKA BUDUĆNOSTI

Ukrajina je sada na čelu nove vrste ratovanja – autonomnog mašinskog ratovanja. Roboti više nisu samo alati za podršku; oni se razvijaju u aktivna borbena vozila, sposobna da zamene ljudske odluke i kretanje na terenu.

Ako Ukrajina može da prevaziđe tehničke i industrijske prepreke, uvođenje 30.000 robotskih kopnenih sistema radikalno će promeniti dinamiku rata. To će ne samo povećati preživljavanje njenih snaga, već će je učiniti i modelom za buduće ratovanje, gde će veštačka inteligencija i automatizacija zameniti ljudsko prisustvo na frontu.

Međutim, ako ne uspe, ovaj program će ostati simbol tehnološkog očaja donosioca odluka na zapadu koji na sve načine pokušavaju da se bore protiv Rusije bez svojih vojnika, kako sa ukrajinskim, tako i sa robotima.

Foto: Printscreen

OČAJ I INOVACIJA?

Ukrajinsko-zapadni napori za masivne robotske kopnene sisteme jedna su od najradikalnijih vojnih inicijativa našeg vremena.

Ako uspe, daće Ukrajini strateški prostor za disanje protiv Rusije. Ako ne uspe, što je verovatnije, to će istaći krizu preživljavanja koju ukrajinska vojska doživljava, sada zavisna ne od čoveka, već od mašine.

U svakom slučaju, rat u Ukrajini je već otvorio novo poglavlje: rat robota – i njegova budućnost deluje jednako surovom i nehumanom kao i tehnologija koja ga vodi.

oruzjeonline.com

