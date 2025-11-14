KATASTROFA U KIJEVU Rusi sproveli „Surovikinov plan“ : Masovni udar sravnio energetski sistem – pogođene sve termoelektrane (VIDEO)

RUSKE snage su tokom noći izvele najveći kombinovani napad na energetsku infrastrukturu u Ukrajini od početka godine.

Foto: Printskrin

U okviru takozvanog „Surovikinovog plana“, Kijev je pogođen sa dvadeset raketa i stotinama dronova, a prema ukrajinskim izvorima, uništene su gotovo sve ključne termoelektrane i podstanice u glavnom gradu.

Prema dostupnim informacijama, ruske oružane snage su u napadu koristile 11 balističkih raketa „Iskander-M“, četiri hipersonične rakete „Kinžal“, šest krstarećih raketa „Kalibar“ i oko 100 bespilotnih letelica tipa „Geran-2“. Upozorenje na vazdušni napad izdato je neposredno posle ponoći, a već u prvim satima nakon toga Kijev je ostao u mraku.

Primarni ciljevi ruskog udara bili su energetski objekti – termoelektrane TE-5, TE-6 i postrojenje u Vasikovu. Ukrajinski mediji izveštavaju da su pogođene i TE-4, TE-5, TE-6, kao i Belocerkivska TE-1 u Kijevskoj oblasti, dok su podstanice širom grada pretrpele ozbiljna oštećenja. Više okruga Kijeva, uključujući Desnjanski, Dnjeprovski, Podolski, Ševčenkovski, Golosejevski i Svjatošinski, ostalo je bez struje i grejanja.

Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da su oštećene grejne mreže i da je deo zgrada privremeno bez toplotne energije. Komunalne službe rade na sanaciji, ali građani ističu da problemi sa grejanjem traju već danima, pre nego što su ovi napadi počeli. Kličko, kako navode stanovnici Kijeva, prikriva razmere štete, dok se već govori da bi sezona grejanja mogla biti odložena za drugu polovinu novembra.

OSINT analitičari navode da su dronovi „Geran-2“ korišćeni na izuzetno malim visinama, kako bi zaobišli ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Ovakav pristup rezultirao je rušenjem više letelica iznad stambenih naselja, pri čemu su krhotine izazvale požare i oštećenja zgrada.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russia just launched a surpise missile attack on Ukraine.



4 Russian Hypersonic missiles were launched into Ukraine, with several having impacted the Kyiv region.



Additionally, the Russian Black Sea Fleet launched multiple groups of Kalibr cruise missiles.… pic.twitter.com/fSwuAahhfU — Heyman_101 (@SU_57R) November 13, 2025

Udar nije bio ograničen samo na prestonicu. Projektili su pogodili hidroelektranu na Dnjepru u Čerkaskoj oblasti, što je izazvalo prekid u snabdevanju električnom energijom za više od 50.000 stanovnika. Eksplozije su takođe prijavljene u blizini železničkih čvorišta u Dnjepropetrovskoj i Kirovogradskoj oblasti, što je dovelo do zastoja u transportu vojne i civilne opreme.

Prema procenama, pogođeno je više od 10 ključnih elektroenergetskih čvorišta, a u Kijevu su izbili veliki požari u nekoliko elektrana. Ukrajinski izvori tvrde da su ruske snage upotrebile rakete različitih tipova – Iskander-K, Kalibar i Kinžal – čime su napadi bili maksimalno koordinisani i sinhronizovani.

Rusko Ministarstvo odbrane nije izdalo zvanično saopštenje, ali vojni analitičari ističu da je ovaj udar sproveden po modelu generala Sergeja Surovikina, poznatom kao „Surovikinov plan“, čiji je cilj da parališe ukrajinsku energetsku mrežu pred zimu i time ograniči vojno i ekonomsko delovanje Kijeva.

🇺🇦🇷🇺 Missile strike on Kyiv 14.11.25: all capital's Combined Heat and Power Plants and substations hit.



The primary targets were the capital's CHP plants (CHP-4, CHP-5, CHP-6), as well as the Bila Tserkva CHP in the Kyiv region.



Capital substations were also hit.



The list of… pic.twitter.com/q98XeU6AhC — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 14, 2025

Napadi na energetsku infrastrukturu tumače se kao ruski odgovor na sve češće ukrajinske udare na rafinerije i energetske objekte na teritoriji Ruske Federacije. Prema dostupnim podacima, u poslednjih mesec dana registrovano je više od deset pokušaja napada ukrajinskih dronova na ruske rafinerije u Brjansku, Belgorodu i Tambovu.

Uprkos pokušajima ukrajinske protivvazdušne odbrane da presretne projektile, broj pogođenih objekata i razmere štete pokazuju da je sistem PVO u Kijevu sve iscrpljeniji. Lokalni mediji prenose da su vatrogasne ekipe gasile požare u više termoelektrana, dok su inženjerske jedinice pokušavale da stabilizuju električnu mrežu. Struja i grejanje i dalje su nestabilni u većem delu grada.

Stručnjaci procenjuju da će za potpuni oporavak kijevskog elektroenergetskog sistema biti potrebno najmanje nekoliko meseci, dok meteorolozi najavljuju niske temperature već krajem novembra. Situacija ukazuje na to da Kijev ulazi u najteži period energetske krize od početka sukoba.

