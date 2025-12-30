''PRIZNANJE NIJE ČIN PRKOSA. TO JE PRILIKA" Miler: Priznanje Somalilenda nije neprijateljski korak prema Somaliji

IZRAELSKO priznanje države Somalilend ne predstavlja neprijateljski korak prema Somaliji, niti isključuje budući dijalog, izjavio je danas zamenik izraelskog predstavnika u UN Džonatan Miler.

Foto: Piksabej

- Priznanje nije čin prkosa. To je prilika - rekao je Miler, prenosi Rojters.

Somalijski ambasador u UN Abukar Dahir Osman rekao je da Alžir, Gvajana, Sijera Leone i Somalija nedvosmisleno odbacuju sve korake usmerene na priznanje Somalilenda, uključujući svaki pokušaj Izraela da preseli palestinsko stanovništvo iz Pojasa Gaze u taj severozapadni region Somalije.

Ambasador Arapske lige pri UN Maged Abdelfatah Abdelaziz rekao je da Liga odbacuje mere koje proizilaze iz ovog nelegitimnog priznanja usmerene na olakšavanje prisilnog raseljavanja palestinskog naroda ili iskorišćavanje severnih somalijskih luka za uspostavljanje vojnih baza.

Ambasador Slovenije pri UN Samuel Žbogar rekao je da je Palestina nelegalno okupirana teritoriaj i država posmatrač u UN, dok je s druge strane Somalilend deo države članice UN i priznanje Somalilenda u suprotnosti je sa Poveljom UN.

Prethodno je predsednik Somalije Hasan Šeik Mohamud izjavio da je izraelsko priznavanje samoproklamovane regije Somalilend pretnja po bezbednost i stabilnost sveta i regiona.

- Odluka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u petak, kojom je njegova zemlja postala prva koja priznaje Somalilend, jednaka je gruboj agresiji na suverenitet, nezavisnost, teritorijalni integritet i jedinstvo naroda Somalijske Republike - izjavio je Mohamud.

Somalilend je proglasio nezavisnost od Somalije 1991. godine i decenijama se zalaže za međunarodno priznanje.

Samoproklamovana republika uživa strateški položaj na Zalivu Adenu i poseduje sopstvenu valutu, pasoše i vojsku, međutim, od svoje jednostrane deklaracije nezavisnosti diplomatski je izolovana.

Somalijska vlada i Afrička unija burno su reagovale nakon što je Izrael prošle sedmice priznao Somalilend kao nezavisnu državu.

Mogadiš je osudilo "namerni napad" na svoj suverenitet, dok su Egipat, Turska, šest zemalja Zalivskog saveta za saradnju i Saudijska Organizacija islamske saradnje osudili ovu odluku.

Kako navodi Rojters, izraelsko priznanje Somalilenda daje mu potencijalnog strateškog partnera u suprotstavljanju jemenskim Hutima, koji su tokom rata u Gazi razmenjivali vatru sa Izraelom i čiji su napadi na brodove u Crvenom moru poremetili plovidbe i međunarodnu trgovinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Odlične vesti za zvezdaše, vratio se Bolomboj