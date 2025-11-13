DŽIHADISTI JAVNO POGUBILI INFLUENSERKU: Oteli je na pijaci, pa je ubili u sumrak
INFLUENSERKA sa TikToka Marijam Sise javno je pogubljena u Maliju, a za ubistvo su osumnjičeni džihadisti.
Sise, koja je na društvenim mrežama objavljivala video-snimke podrške vladajućoj vojnoj hunti, dobijala je pretnje smrću pre otmice i ubistva, piše Gardijan .
Marijam Sise, koja je imala više od 100.000 pratilaca na TikToku, često je pozirala u vojnoj uniformi kako bi podržala vojsku. Prošlog petka su je na pijaci oteli nepoznati naoružani ljudi.
Sledećeg dana u sumrak, isti ljudi su je vratili na Trg nezavisnosti u Tonki i javno pogubili.
Iako niko nije preuzeo odgovornost za ubistvo, poznato je da područjem oko Tonke, grada udaljenog oko 145 kilometara od Timbuktua patrolira grupa povezana sa Al Kaidom.
Sukob u Maliju je počeo 2012. godine, kada su pobunu Tuarega preuzele džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, a kasnije i sa Islamskom državom.
