ALBANIJA - PARKING ZA MIGRANTE: Đorđa Meloni čeka samo da novi sporazum EU stupi na snagu

CENTRI za obradu zahteva za azil migranata koje je Italija pre dve godine izgradila u Albaniji počeće sa radom kad novi sporazum Evropske unije o migraciji i azilu stupi na snagu, izjavila je danas premijerka Italije Đorđa Meloni.

Foto: Tanjug/AP

- Centri će funkcionisati onako kako smo od početka zamislili. Izgubili smo dve godine kako bismo se vratili na početak. To nije moja odgovornost. Dve godine kasnije radimo upravo ono što smo mogli da uradimo dve godine ranije - rekla je Meloni na zajedničkoj konferenciji sa albanskim premijerom Edijem Ramom nakon međuvladinog samita Italija-Albanija u Rimu, javlja Ansa.

Meloni je ranije ove godine najavila da će se deportacija ilegalnih migranata iz Italije u prihvante centre u Albaniji će se nastaviti, uprkos tome što su tu odluku prethodno osporile italijanske sudije.

- Nadam se da će Evropski sud sprečiti rizik od ugrožavanja politike repatrijacije ne samo Italije, već i svih država članica Evropske unije - rekla je tada Meloni.

Vlada Đorđe Meloni izgradila je dva objekta u Albaniji za zadržavanje migranata tokom obrade njihovih zahteva za azil, ali su rimski sudovi izdali protivnaredbe nekoliko puta, nakon čega su migrati vraćeni iz Albanije u Italiju.

Sudije u Italiji su izrazile sumnju u usklađenost šeme sa nedavnom presudom Evropskog suda pravde (ECJ), kojom se dovodi u pitanje zakonitost repatrijacije migranata u zemlje koje se ne smatraju dovoljno bezbedni.

(Tanjug)