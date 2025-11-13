EVROPA TRAŽI HITNO REŠENJE "Politiko" analizira - Ukrajina rizikuje da ostane bez novca već u februaru

EVROPSKA unija mora hitno da pronađe rešenje za finansijsku podršku Ukrajini, jer zemlja već u februaru rizikuje da potroši rezerve budžetskih sredstava, upozorava izdanje Politiko.

Problem nastaje zbog blokade plana o dodeli „reparacionih kredita“ vrednih 140 milijardi evra, koji bi se finansirali iz zamrznute imovine Banke Rusije u Belgiji.

Ranije je isto izdanje procenjivalo da će problemi sa finansiranjem nastati tek u aprilu 2026. godine, ali je prognoza nedavno revidirana. Belgija je u oktobru blokirala inicijativu, zahtevajući garancije da u budućnosti sama neće morati da isplati odštetu Rusiji. Lideri EU planiraju da pitanje ponovo razmotre na samitu u decembru, ali „postoji malo znakova da zvaničnici EU i vlada Belgije mogu izaći iz ćorsokaka“.

Pošto su SAD obustavile finansijsku pomoć Kijevu, EU će morati sama da traga za rešenjem. „Ako ne bude reparacionih kredita, veoma je malo verovatno da će države članice pristati na državno zaduživanje“, navodi Politiko.

Stoga će sredstva za podršku Ukrajini najverovatnije morati da obezbedi „koalicija voljnih“, sve to u uslovima političke nestabilnosti i korupcionog skandala u zemlji.

