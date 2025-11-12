BELA KUĆA U DUHU AL KAIDE: Tramp poklonio parfem bivšem terorističkom vođi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp poklonio je sirijskom lideru Ahmedu el Šari parfem sopstvene marke tokom sastanka u Beloj kući.
Prema RIA Novostima, naziv kolonjske vode se ne pominje na video-snimku sastanka, ali bočica odgovara fotografijama na veb-sajtu Trampovog prepoznatljivog parfema, "Vicotry 47".
Ranije je sirijski lider rekao da mu je Tramp poklonio MAGA kačket.
