"NIKO IH NIJE NAPUSTIO" Ušakov: Dogovori postignuti u Enkoridžu su u funkciji

12. 11. 2025. u 15:57

SJEDINjENE Američke Države nisu odustale od dogovora koje su postigli predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp u Enkoridžu, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

- Ovi dogovori postignuti u Enkoridžu su u funkciji, niko ih nije napustio - ni američka strana, niti, naravno, mi - rekao je Ušakov novinarima, prenosi TASS.

Stoga, dodao je Ušakov, Kremlj polazi od pretpostavke da "ako nastavimo da razgovaramo o ukrajinskoj krizi, to ćemo učiniti na osnovu dogovora postignutih u Enkoridžu".

