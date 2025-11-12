"NIKO IH NIJE NAPUSTIO" Ušakov: Dogovori postignuti u Enkoridžu su u funkciji
SJEDINjENE Američke Države nisu odustale od dogovora koje su postigli predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp u Enkoridžu, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
- Ovi dogovori postignuti u Enkoridžu su u funkciji, niko ih nije napustio - ni američka strana, niti, naravno, mi - rekao je Ušakov novinarima, prenosi TASS.
Stoga, dodao je Ušakov, Kremlj polazi od pretpostavke da "ako nastavimo da razgovaramo o ukrajinskoj krizi, to ćemo učiniti na osnovu dogovora postignutih u Enkoridžu".
(Tanjug)
