GRAĐANI ŠOKIRANI: Policija dugim cevima obezbeđivala miran skup u Beču

AUSTRIJA je 10. i 11. novembra gledao prizor koji je mnoge zatekao: „Light of Hope“ (svetla nade), godišnje sećanje na novembarske pogrome jevreja za vreme Drugog svetskog rata, obezbeđivala je policija sa dugim cevima, balističkom opremom i dronovima.

Foto: Printscreen

Skup je organizovala Jevrejska omladina i IKG, uz poziv da se na Karmeliterplacu u 18 časova upali svetlo nade i pokaže zajedništvo protiv antisemitizma i mržnje. Incidenti nisu prijavljeni. Kolona policijskih vozila, plava rotaciona svetla i službenici sa automatskim puškama STG-77 obeležili su veče i otvorili pitanje, zašto toliki nivo sile oko komemoracije čiji je smisao sećanje i solidarnost?

U zvaničnim najavama događaja isticano je upravo suprotno, okupljanje je trebalo da bude „snažan znak zajedništva“, nastavak tradicije koju Jevrejska omladina vodi od 2012. godine. Nigde se nije pozivalo na sukob i proteste, već na dostojanstvo i mir. Sve je bilo najavljeno javno i na vreme.

I zato paradoks bode oči u gradu u kojem se redovno održavaju propalestinski protesti, kampovi i auto-kolone, neki zabranjeni, neki dopušteni, neke akcije kasnije procesuirane, komemoraciju žrtvama nacističkog nasilja dočekuju teške policijske snage. U poslednje dve godine Beč je video i zabranjene anti-izraelske skupove i raščišćavanje kampova na univerzitetu, propalestinske povorke koje su blokirale ulice. Iako je policija brzo rsčišćavala sukobe, na iste nisu dolazili naoružani dugim cevima, već često samo obična patrolna vozila.

U isto vreme grupa „Poslednja generacija“, čije su blokade saobraćaja i akcije izazvale haos i više hiljada sudskih postupaka, sada ulazi u veliki proces: 42 aktivista/aktivistkinje optuženo je prvenstveno za tešku štetu, ali bez optužbe za „kriminalno udruživanje“. Levica je mesecima radila šta je htela, pa je pravosuđe tek sada svelo stvari na prekršaje i imovinsku štetu, a Jevreji na mirnoj komemoraciji suočeni su sa dugim cevima. Logike nema. Da li se nešto promenilo u bezbednosnim procenama ili je promenjena politička poruka koju austrija šalje?

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Činjenica je da uredno najavljena i bez incidenata održana komemoracija u Beču obezbeđivana je pojačanim policijskim snagama, specijalnim timovima, automatskim puškama STG-77 i dronovima za nadzor, pa je umesto topline sveća i „svetla nade“, veče obeležio hladan odsjaj dugih cevi. Poruka koja sama za sebe govori da u tom svetlu, vredi podsetiti da se u Srbiji deo prozapadne opozicije uporno obrušava na državu i policiju kao „represivne“, dok bi pogled na praksu njihovih zapadnih uzora, gde se mirni skupovi neretko obezbeđuju naoružanim kordonima i najtvrđom opremom, mogao da rashladi retoriku i smanji dvostruke aršine.