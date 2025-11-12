ORBAN NE ODUSTAJE: Sastanak Trampa i Putina u Budimpešti i dalje na dnevnom redu - Problem je u ovome
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je i dalje na dnevnom redu sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u Budimpešti, a da su pregovori ruske i američke delegacije trenutno u zastoju po pitanju ukrajinskih teritorija.
Orban je istakao da je Mađarska uključena u pregovore američke i ruske delegacije do određene mere. Rekao je, u intervjuu emitovanom na Jutjub kanalu komercijalne televizije ATV, da su pregovori trenutno u zastoju po pitanju teritorija.
Orban je naveo da 22 odsto Donjecke oblasti na istoku Ukrajine još nije pod ruskom kontrolom. Istakao je da nije odustao od mirovne misije za Ukrajinu i da koristi svoje veze sa Rusijom radi postizanja sporazuma, preneo je MTI.
Tramp i Putin su 16. oktobra imali osmi telefonski razgovor ove godine. Nakon razgovora, koji je trajao dva i po sata, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov najavio je da će Moskva i Vašington odmah početi pripreme za novi sastanak Putina i Trampa koji bi mogao da se održi u Budimpešti.
Tramp je kasnije saopštio da je otkazao planirani sastanak sa Putinom u Budimpešti. Putin je rekao da je sastanak verovatno odložen. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Tramp prvi sugerisao da je održavanje samita u Mađarskoj trenutno besmisleno, a da se Putin sa tim saglasio.
(Tanjug)
