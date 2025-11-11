POGINULO SVIH 20 ČLANOVA POSADE U PADU TURSKOG VOJNOG AVIONA: Erdogan izrazio saučešće

SVI članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštila je danas Turska.

Foto: Printskrin Iks

Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži Iks, prenoisi Juzornjuz.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

- Uz božju volju, prebrodićemo ovaj pad sa minimumom muke. U našim molitvama smo uz naše mučenike - rekao je Erdogan.

Oglasio se Alijev

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.

Gruzijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se avion srušio u opštini Sighnaghi, blizu granice s Azerbejdžanom ida je pokrenuta istraga.

Pokrenuta je potraga i spasilačka operacija u koordinaciji s azerbejdžanskim i gruzijskim vlastima.

C-130 Hercules se koristi za prevoz vojnog tereta

C-130 Hercules, koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin", ima četiri motora i namenjen je za vojne transportne zadatke.

Avion je dizajniran za sletanje i poletanje sa neuređenih ili poluuređenih pista, a koristi se za prevoz vojnog tereta, trupa i evakuaciju.

(Tanjug)