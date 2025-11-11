Svet

POGINULO SVIH 20 ČLANOVA POSADE U PADU TURSKOG VOJNOG AVIONA: Erdogan izrazio saučešće

В. Н.

11. 11. 2025. u 17:44

SVI članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštila je danas Turska.

ПОГИНУЛО СВИХ 20 ЧЛАНОВА ПОСАДЕ У ПАДУ ТУРСКОГ ВОЈНОГ АВИОНА: Ердоган изразио саучешће

Foto: Printskrin Iks

Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži Iks, prenoisi Juzornjuz.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

- Uz božju volju, prebrodićemo ovaj pad sa minimumom muke. U našim molitvama smo uz naše mučenike - rekao je Erdogan.

Oglasio se Alijev

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.

Gruzijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se avion srušio u opštini Sighnaghi, blizu granice s Azerbejdžanom ida je pokrenuta istraga.

Pokrenuta je potraga i spasilačka operacija u koordinaciji s azerbejdžanskim i gruzijskim vlastima.

C-130 Hercules se koristi za prevoz vojnog tereta

C-130 Hercules, koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin", ima četiri motora i namenjen je za vojne transportne zadatke.

Avion je dizajniran za sletanje i poletanje sa neuređenih ili poluuređenih pista, a koristi se za prevoz vojnog tereta, trupa i evakuaciju.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću