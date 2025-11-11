POGINULO SVIH 20 ČLANOVA POSADE U PADU TURSKOG VOJNOG AVIONA: Erdogan izrazio saučešće
SVI članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštila je danas Turska.
Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži Iks, prenoisi Juzornjuz.
Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.
- Uz božju volju, prebrodićemo ovaj pad sa minimumom muke. U našim molitvama smo uz naše mučenike - rekao je Erdogan.
Oglasio se Alijev
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.
Gruzijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se avion srušio u opštini Sighnaghi, blizu granice s Azerbejdžanom ida je pokrenuta istraga.
Pokrenuta je potraga i spasilačka operacija u koordinaciji s azerbejdžanskim i gruzijskim vlastima.
C-130 Hercules se koristi za prevoz vojnog tereta
C-130 Hercules, koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin", ima četiri motora i namenjen je za vojne transportne zadatke.
Avion je dizajniran za sletanje i poletanje sa neuređenih ili poluuređenih pista, a koristi se za prevoz vojnog tereta, trupa i evakuaciju.
(Tanjug)
Preporučujemo
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U SKLADIŠTU PARFEMA: Ima poginuih (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
08. 11. 2025. u 22:00
HAOS U TURSKOJ! Privedeno 17 fudbalskih sudija!
08. 11. 2025. u 12:10
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)