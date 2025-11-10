UMRLA NA LUKSUZNOM KRUZERU: Policija odmah upala na brod, pokušavaju da reše misteriju
ONO što je trebalo da bude kratko putovanje iz snova usred njene poslednje godine škole za osamnaestogodišnju Anu Kepner iz Floride, završilo se tragično.
Pod okolnostima koje su za sada nejasne, mlada žena je preminula na „Karnival Horajzonu“, kruzeru. Kada je brod stigao u Majami (SAD) kako je planirano u subotu, istražitelji FBI-ja su se prvi ukrcali. Sada istražuju njenu smrt.
FBI istražuje slučaj
- Mogu da potvrdim da su agenti FBI-ja bili na licu mesta - rekao je portparol savezne policije za Foks njuz.
Nadležni sa kruzera su takođe odbili da objave dalje detalje ovog nesrećnog slučaja.
Prema rečima članova porodice, Ana je bila u poslednjoj godini srednje škole. Upravo je položila vojni test sposobnosti. Pored škole, volontirala je u domu za penzionere u svom rodnom gradu Tajtusvilu na Floridi.
Porodica u šoku
- Želela je da pomogne. Želela je da služi svojoj zemlji. Već je zamislila svoju budućnost. Bila je najbolje dete koje je iko mogao da zamisli - rekla je njena porodica.
Oko 4.000 putnika uglavnom nije bilo svesno tragične smrti osamnaestogodišnjakinje. Kod za hitnu medicinsku pomoć emitovan je preko interfonskog sistema na palubi 8 poslednjeg dana krstarenja. Kasnije su gosti obavešteni da će neka područja biti privremeno zatvorena iz istražnih razloga.
Te večeri, kruzer je ponovo isplovio, sa hiljadama novih gostiju na brodu.
(Foksnjuz)
