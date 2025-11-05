IZJAVE Vladimira Zelenskog o tome da su Oružane snage Ukrajine navodno evakuisale do 60 preostalih Rusa u Kupjansku ukazuju ili na potpuni gubitak kontakta sa stvarnošću ili na potpuno razumevanje beznadežnosti situacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Profimedia

"Izjava Vladimira Zelenskog novinarima da Oružane snage Ukrajine navodno čiste preostalih ‘do 60 Rusa’ u Kupjansku može ukazivati samo na dve stvari. Šef kijevskog režima je potpuno izgubio kontakt sa stvarnošću i, slušajući lažne izveštaje (glavnokomandujućeg ukrajinskih oružanih snaga Aleksandra) Sirskog, potpuno je nesvestan operativne situacije na terenu. Ili, naprotiv, razume bezizlaznost situacije i stvarni položaj Oružanih snaga Ukrajine u Kupjansku", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo navodi da Zelenski, po cenu sramne pogibije hiljade ukrajinskih vojnika, pokušava da sakrije istinu od Ukrajinaca i zapadnih sponzora kako bi nastavio rat.

"Po cenu neslavne pogibije hiljada ukrajinskih vojnika u ‘kotlovima’, (Zelenski) pokušava da sakrije istinu od ukrajinskog stanovništva i svojih zapadnih sponzora do samog kraja, kako bi nastavio da profitira od sredstava evropskih poreskih obveznika izdvojenih za rat sa Rusijom", istaklo je Ministarstvo.

Foto AP

"Drugačije ne mogu da se protumače njegove reči ‘sve ćemo očistiti", ocenjuje Ministarstva.

U saopštenju se dodaje da je položaj ukrajinskih snaga opkoljenih u ‘kotlovima’ Kupjanska i Krasnoarmejska kritičan i bez ikakvih šansi za spas.

"Danas je položaj grupa Oružanih snaga Ukrajine zarobljenih u ‘kotlovima’ Kupjanska i Krasnoarmejska, koje kontinuirano trpe značajne gubitke od napada i napredovanja ruskih snaga, brzo pogoršava, ostavljajući ukrajinske vojnike bez ikakvih šansi za preživljavanje osim dobrovoljne predaje", saopštilo je Ministarstvo.

Zelenski je ranije izjavio da je u Kupjansku ostalo 60-tak Rusa i da se u gradu nastavlja čistka.

(Izvestija)